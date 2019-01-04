Убийство в Киеве: боксеру объявили о подозрении

Копірайт зображення Поліція Києва

Прокуратура Киева объявила о подозрении мужчине, который 2 января нанес смертельную травму другому мужчине в Киеве.

"Подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Мужчина, которого, как отмечают правоохранители, "обоснованно подозревают в совершении указанного преступления", скрылся с места происшествия и вечером 3 января появился в управление полиции вместе с адвокатом. Его задержали.

Этот человек - 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, говорится в сообщении.

Ему объявили подозрение по статье об умышленном убийстве. Статья предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура готовит ходатайство в суд относительно меры пресечения в виде содержания под стражей.

2 января в Печерском районе Киева произошла драка между двумя мужчинами. Один из них, 26-летний местный житель погиб.

Свидетели рассказали правоохранителям, что у пострадавшего произошел конфликт с незнакомцем, который выгуливал двух собак, сообщала полиция Киева.

Правоохранители пока официально не называют имена участников конфликта.

Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик в эфире одного из телеканалов, трагедия началась с дорожного конфликта.

"Мужчина, который выгуливал двух собак, начал конфликтовать с водителем автомобиля по первоочередности прохода или проезда на переходе. Началась словесная ссора, мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения, и во время этого конфликта мужчина, который выгуливал собак, ударил оппонента рукой в голову", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook: "В итоге погиб молодой человек, 1992 г.р., у него осталась жена с малышами, а предполагаемый убийца может также на долгие годы оставить своих детей и двух любимых собак, ради которых лишил жизни человека".

В соцсетях появилось видео из камеры наблюдения, которая, вероятно, зафиксировала момент драки.

На записи стоят четыре человека, которые общаются, возле них ходят две собаки. На видео преимущественно видны только ноги.

Далее один из мужчин ударил другого, тот упал. Как выглядит из видео, двое спутников начали оказывать ему первую помощь - оттащили его в сторону, расстегивали одежду и пытались вытереть снегом.

Впоследствии один человек уходит вместе с собаками.

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