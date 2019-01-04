Хакерская атака в Германии: опубликованы данные Меркель и еще сотен политиков

Копірайт зображення Getty/Reuters Image caption Опубликованы данные Ангелы Меркель, лидера немецких зеленых Роберта Хабека, юмориста и телеведущего Яна Боммермана

Персональные данные сотен немецких политиков, в частности канцлера Ангелы Меркель, опубликованы онлайн в результате "массовой хакерской атаки" в Германии.

Контактная информация, личные сообщения и информация о банковских картах политиков от всех основных немецких партий, за исключением ультраправой Альтернативы для Германии, появилась в Twitter.

Также хакеры опубликовали данные некоторых немецких знаменитостей и журналистов.

Пока не ясно, кто стоит за хакерской атакой.

Насколько масштабной была атака

Реальный размер вреда, причиненного этой утечкой информации, пока не известен, хотя министр юстиции Катарина Барли заявила, что это "серьезная атака".

"Люди, которые стоят за этим, хотят нанести вред доверию к нашей демократии и институтам", - сказала она.

Федеральный офис Германии по вопросам информационной безопасности (BSI) заявил, что он расследует атаку и сказал, что правительственные сети не пострадали. Национальный центр киберзащиты созвал встречу в пятницу утром.

Представитель правительства заявил, что конфиденциальные данные из канцелярии Ангелы Меркель не опубликованы.

Хотя известно, что политически взрывоопасная информация не распространялось, утечка персональных данных свидетельствуют о том, что последствия могут быть значительными, говорит репортер RBB Михаэль Гьотшенберг, который исследовал эту хакерскую атаку.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большинство жертв хакерской атаки - депутаты немецкого Бундестага

Аккаунт Twitter, опубликовавший персональную информацию и за которым следят 17000 человек, оказался связанным с интернет-платформой, основанной в Гамбурге. Несмотря на то, что документы были опубликованы на этом аккаунте в прошлом месяце, чиновники узнали о хакерской атаке лишь в четверг.

Один кибераналитик заявил, что существуют предположения, что хакеры могли использовать слабые места в программном обеспечении электронной почты для получения паролей, которые целевые пользователи также использовали в учетных записях социальных медиа.

Кто пострадал?

Преимущественно это политики национального и регионального масштаба, некоторые телеведущие. Среди них:

Канцлер Ангела Меркель, сообщается, что опубликован адрес ее электронной почты и некоторые письма к ней и от нее

Депутаты от ведущих парламентских групп - христианских демократов и социал-демократов, которые формируют правящую коалицию, зеленых, Свободной демократической партии и Левой партии. Только данные депутатов от ультраправой Альтернативы для Германии не опубликованы

Лидер зеленых Роберт Хабек - опубликованы его личные сообщения членам семьи и данные о банковских картах

Журналисты телеканалов общественного телевидения ARD и ZDF, юморист и телеведущий Ян Бомерманн, рэпер Marteria и рэп-группа K.I.Z

Телеведущий и юморист Кристиан Эринг, у которого украли и разместили в интернете 3,4 гигабайт данных, в частности, праздничные фотографии. В прошлом году он выиграл судебный процесс по иску лидера Альтернативы для Германии Алис Вайдель, которая пожаловалась, когда он назвал ее "проституткой" на своем телешоу.

Депутат от социал-демократов Флориан Пост сказал, что чувствует себя "очень шокированным" утечкой выписок со счета, но добавил, что по крайней мере один из размещенных файлов является фальшивым.

Немецкие политики становились мишенями кибератак и раньше. Россию обвинили в серии кибератак и похищении данных с компьютеров в Бундестаге в 2015 году.

В прошлом году атаке подверглась немецкая правительственная IT-сеть. Тогда обвиняли российских хакеров.

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