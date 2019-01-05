Количество незаконных мигрантов в ЕС упало до самого низкого уровня за последние 5 лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теперь большинство нелегальных мигрантов прибывают в ЕС не через Италию, а черех Испанию

Число мигрантов, задержанных при попытке незаконного проникновения в Евросоюз, уменьшилось до самого низкого уровня за последние пять лет, сообщили в Frontex.

Агентство ЕС по охране внешних границ (Frontex) в 2018 году зарегистрировало около 150 тыс. случаев нелегального пересечения границ ЕС - это самый низкий показатель с 2013 года.

В Frontex особо отмечают сокращение потока нелегалов через Средиземное море в Италию, где новое правительство заняло жесткую позицию по данному вопросу - вплоть до запрета судам, которые занимаются спасением мигрантов в море, швартоваться в итальянских портах.

В то же время незаконный поток в ЕС через Испанию увеличился вдвое.

Цифры

Копірайт зображення AFP Image caption Тысячи людей из Северной Африки рискуют жизнью, чтобы попасть в Европу

Количество задержанных незаконных мигрантов в ЕС в 2018 году уменьшилось на 92% в сравнении с показателями 2015 года, когда мигрантский кризис в Европе переживал пик.

Больше всего - на 80% - сократился поток через Средиземное море из Северной Африки к югу Италии.

На 87% уменьшилось число нелегальных мигрантов из Ливии, и на 50% - из Алжира.

В Frontex говорят, что теперь главный маршрут незаконной миграции в ЕС лежит через Западное Средиземноморье - количество нелегалов, которые прибыли в Испанию (преимущественно из Марокко) за 2018 год удвоилось.

Агентство также собирало информацию о поле и возрасте нелегалов.

Оказалось, что женщин среди них около 18%.

В то же время 20% нелегалов во время бесед с ними заявляли, что им еще нет 18 лет.

Причины изменений

Копірайт зображення AFP Image caption Влада Італії нерідко конфліктувала з організаторами рятувальних місій для нелегалів

Такое ощутимое сокращение потока нелегальных мигрантов в Италию объясняют приходом там к власти популистов, занявших жесткую позицию в отношении миграционного вопроса.

Новое правительство ограничило возможности для мигрантов, спасшихся при попытке переплыть Средиземное море, остаться в Италии. Был принят отдельный закон, упростивший процедуру их депортации.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини также нередко шел на конфликт с организаторами спасательных операций для мигрантов в Средиземном море и запрещал таким судам швартоваться в итальянских портах.

Италия настаивает, чтобы таких мигрантов сразу возвращали в Ливию для привлечения в работе местной береговой охраны.

В то же время правозащитники настаивают, что в Ливии мигранты становятся жертвами группировок, которые наживаются на нелегальной миграции.

Больше смертей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Около 2 тыс. человек погибли или пропали при попытке попасть в ЕС

Наблюдатели также отмечают, что процесс пересечения Средиземного моря за прошлый год стал еще более опасным.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) говорят, что на фоне уменьшения потока нелегалов в ЕС значительно возросло количество их смертей на этих маршрутах.

По данным Международной организации по вопросам миграции, в 2018 году более 2 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море.

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