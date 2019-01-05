Смерть в квест-комнате: в Польше при пожаре погибли пять девушек

Копірайт зображення EPA Image caption Чтобы выбраться из "эскейп-комнаты", участники игры должны выполнить ряд задач

В польском городе Кошалин пять девочек-подростков погибли в результате пожара во время прохождения квеста в игровой комнате.

Всем жертвам было по 15 лет, сообщили польские официальные источники.

Они праздновали день рождения одной из девочек.

Причины пожара пока не установлены.

Как сообщает Associated Press News, по предварительным данным, девочки умерли от отравления дымом.

Также при пожаре пострадал 25-летний мужчина, его госпитализировали с ожогами. По данным СМИ, это работник квест-комнаты.

Когда началось возгорание, девушки не выполнили и половины заданий, передает Polskie Radio.

К месту происшествия немедленно были направлены четыре пожарные бригады. На момент их прибытия огонь охватил уже весь первый этаж здания.

По информации местной полиции, наиболее вероятной причиной пожара стал взрыв газового баллона. Расследование продолжается.

Копірайт зображення EPA Image caption В Польше проверяют все квест-комнаты

В Польше проводят проверки всех квест-комнат.

Так называемая "эскейп-комната" - игра, в ходе которой участники должны выбраться из закрытого помещения, решая серию загадок и задач, пользуется популярностью по всему миру.

Индустрия квест-комнат бурно развивается в последние годы, в том числе и в Украине.

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