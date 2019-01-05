Кевин Харт может опять стать ведущим "Оскара", несмотря на обвинения в гомофобии

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Американская телеведущая Эллен ДеДженерес призвала Кевина Харта провести церемонию награждения кинопремии "Оскар". Ранее комика уже утвердили на эту роль, но из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии Харт вынужден был отказаться от предложения.

В начале декабря Кевин Харт сообщил, что станет ведущим предстоящей церемонии "Оскар" и добавил, что для него "это будет возможностью всей жизни".

Однако позже вокруг его персоны вспыхнул громкий скандал. Артисту припомнили его гомофобные твиты девятилетней давности, и даже извинения и опрадания ему не помогли.

Кевин Харт был вынужден отказаться вести "Оскар-2019".

"Я принял решение отказаться от участия в "Оскаре" в этом году... потому что не хочу мешать вечеру, на котором будет столько невероятно талантливых актеров. Я приношу искренние извинения ЛГБТ-сообществу за неуважительные слова, сказанные мной в прошлом", - написал он в Twitter.

"Мне жаль, что я сделал людям больно. Я развиваюсь и хочу двигаться в этом же направлении. Я хочу объединять, а не разделять людей", - добавил он.

С тех пор Американская киноакадемия так и не утвердила нового ведущего церемонии.

Недавно американская телеведущая Эллен ДеДженерес призвала Харта все-таки провести церемонию - несмотря на критику в соцсетях.

Во время интервью, которое вскоре покажут на американском телевидении, она рассказала, что даже разговаривала с представителями Американской киноакадемии, и там ее заверили, что будут рады сотрудничеству с комиком.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эллен ДеДженерес

"Они сказали мне: боже, мы хотим, чтобы он вернулся! Что мы можем сделать, чтобы это произошло?", - заверила ДеДженерес.

Открытая лесбиянка Эллен ДеДженерес говорит, что уверена: Харт не является гомофобом.

Она посоветовала ему не обращать внимание на критику в соцсетях и все-таки вернуться к идее участия в церемонии.

"Я тебя знаю, ты не тот парень - я знаю тебя ... Ты должен вести "Оскар", - сказала ведущая.

Она также запустила флешмоб в Twitter под названием #OscarsNeedHart ("Оскару" нужен Харт").

Большое количество интернет-пользователей поддержали призыв ДеДженерес, однако есть и такие, кто считает, что извинения актера не были убедительными.

"Как и Эллен ДеДженерес, я верю в прощение и второй шанс, но также я верю в то, что это нужно заслужить", - говорит британский журналист Ник Левайн, который освещает проблемы ЛГБТ-сообщества.

"Как только он продемонстрирует большую осведомленность о том, почему его слова причиняют боль, мы сможем поговорить о прощении и возможности вести церемонию "Оскар".

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