Копірайт зображення Getty Images Image caption От утечки данных пострадали все политические силы, представленные в Бундестаге, кроме правой AfD

Органы, занимающиеся информационной безопасностью в Германии, знали об утечке персональных данных сотен политиков, однако не сообщили об этом в полицию.

Кроме политиков, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, жертвами утечки данных, имена которых были обнародованы в Twitter, стали журналисты и знаменитости.

Хакеры "работали" в течение декабря, однако об этом стало известно лишь 4 января.

До сих пор непонятно, кто стоит за нападением.

Обнародованные контакты, приватные чаты и финансовые данные принадлежат политикам всех политических партий Германии, кроме крайнеправой AfD.

В то же время министр внутренних дел страны заявил, что пока нет свидетельств того, что пострадали парламентские или правительственные системы. Кроме того, не ясно, были ли обнародованные данные украдены во время хакерской атаки, или же утечка произошла благодаря "сливу" информации со стороны лиц, имевших к ним доступ.

Как сообщают новостное агентство DPA и издание Bild, Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) знало об утечке данных еще в декабре, тогда как Федеральное министерство внутренних дел узнало о нем только в пятницу, 4 января.

Глава BSI Арне Шонбом заявил, что его команда "еще в начале декабря беседовала с отдельными депутатами", данные которых были украдены.

В то же время Дитмар Бартш, председатель парламентской фракции левой партии Die Linke, назвал таинственность вокруг этой истории "абсолютно неприемлемой", а также поинтересовался, нет ли у самого ведомства "чего-то, что нужно скрывать". Другой депутат Андре Хан заявил: "Конечно, я чрезвычайно разгневан тем, что снова узнаю о таких вещах из СМИ, даже несмотря на то, что являюсь членом парламентской мониторинговой группы. Обязанность федерального правительства информировать (парламентариев) должна действовать также и в период между Рождеством и Новым годом".

Кто стал жертвой утечки данных?

Среди жертв нападения есть политики, журналисты, телеведущие и музыканты:

Канцлер Ангела Меркель: обнародована ее электронная почта и несколько электронных писем, как к ней, так и от нее.

Главные парламентские группы, включая право- и левоцентристские партии, "зеленые", Die Linke и FDP.

Были обнародованы приватная переписка с членами семьи, а также данные кредитной карты лидера "зеленых" Роберта Хабека.

Журналисты общественных вещателей ARD и ZDF, а также телевизионные сатирики Ян Бомерманн и Кристиан Эринг, рэпер Marteria и рэп-группа K.I.Z.

Окончательные масштабы потерь от утечки информации пока не известны, однако министр юстиции Германии Катарина Барли заявила, что это была "серьезная кибератака".

"Люди, которые стоят за этим нападением, хотят пошатнуть доверие к нашей демократии и правительственным учреждениям", - заявила она.

Пока не ясно, кто стоит за нападением, хотя высказываются предположения о причастности правых политических сил в самой Германии, а также России.

Россию уже обвиняли в кибернападении на немецкую правительственную компьютерную сеть в прошлом году.

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