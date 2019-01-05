Томос и Порошенко: как мы сделали "фото дня"
5 января во время подписания томоса корреспондент BBC News Украина сделал фото, мгновенно ставшее популярным в социальных сетях.
Некоторые даже назвал его "снимком дня".
"Вангую, это фото станет топовым мемом", - написал наш читатель Александр Черный.
Корреспондент Виталий Червоненко рассказал, как получилось сфотографировать довольное лицо президента.
"Проходила церемония подписания томоса. Мы с коллегой с канала 1 + 1 Нелли Ковальской стояли позади Петра Порошенко и снимали церемонию", - говорит он.
"В какой-то момент президент отреагировал на движение микрофона и обернулся. Журналисты извинились, а президент искренне улыбнулся", - добавил Виталий.
По его словам, очень много людей - священников и почетных гостей - кинулись снимать процедуру подписания томоса.
"Мы не могли увидеть, когда это точно произойдет из-за ограждения. Порошенко сидел выше всех, и мы несколько раз крикнули,"Петр Алексеевич, уже подписал?" Он снова обернулся и кивнул головой".
Наше фото начали быстро распространять в сети - и даже использовали для создания фотожаб.
Снимок напомнил многим известный мем:
Другие же стали распространять вот такой вариант фото:
Впрочем, некоторые из пользователей были настроены критически. "Когда идешь на второй срок", - написал Nazarii Dublianskyi в комментарии к фото.
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