Apple сдает позиции. Кто виноват: китайцы, Трамп или дорогой iPhone?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай подпортил продажи Apple в ключевом квартале года

Три месяца назад Apple стоила 1,2 трлн долларов. К Новому году американская компания подешевела до 750 млрд и признала, что дела идут не так хорошо, как она ожидала.

Apple винит вялый спрос в Китае, с которым президент США Дональд Трамп ведет торговую войну. Эксперты же говорят, что проблема намного шире, и предупреждают, что если ничего не изменится в стратегии компании и поведении потребителей, империи iPhone угрожает закат.

Неожиданное предупреждение Apple о том, что его выручка в ключевом рождественском квартале окажется ниже, чем сама компания ожидала еще два месяца назад, шокировало инвесторов, и без того расстроенных рекордным падением рынка акций в декабре.

Apple - один лидеров самого продолжительного в истории ралли на фондовом рынке и первая в его истории компания стоимостью более 1 трлн долларов.

Многие опасаются, что десятилетний рост рынка подходит к концу, и с особой тщательностью выискивают признаки замедления бизнеса у пяти лидеров этого роста, известных как FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google.

Первым нервы инвесторов потрепал в прошлом году Facebook. Потом пришла очередь Apple. Акции компании начали падать вскоре после традиционного сентябрьского объявления новой линейки ее продукции: на этот раз обошлось без радикальных перемен, как год назад, когда компания представила iPhone X.

Вскоре после этого компания сообщила, что с нового года перестанет делиться с инвесторами информацией о продажах смартфонов, чем лишь усугубила распродажу ее акций.

Очередным расстройством стал прогноз квартальных продаж на уровне 89 млрд долларов - все надеялись на более существенный рост.

И не успели держатели ценных бумаг Apple пожелать себе удачного Нового года, как получили письмо от главы компании Тима Кука.

В нем он признал, что те оценки оказались завышенными - примерно на 5 млрд долларов.

"Хотя мы и ожидали некоторых сложностей на ключевых развивающихся рынках, мы недооценили масштаб замедления экономического роста, особенно в Китае", - написал Кук.

Он упомянул торговую войну США с Китаем в числе причин и добавил, что китайские проблемы коснулись и телефонов iPhone, и планшетов iPad, и компьютеров Mac.

В результате квартальные продажи вместо небольшого роста в годовом выражении покажут спад почти на 5%, чего с Apple не случалось с 2016 года.

За последние 15 лет Apple впервые пересматривает прогноз.

"Настали новые времена"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тим Кук на сентябрьской презентации

Аналитиков не убедило объяснение Кука, поскольку у Apple в Китае дела не первый день идут неважно.

"Я бы не стал связывать это ни с проблемами американской и китайской экономик, ни с торговой войной", - говорит аналитик сектора высоких технологий Сэм Рейнольдс. - Просто для Apple настали новые времена".

Американская компания постепенно сдает позиции в Китае местным Oppo, Huawei и Xiaomi. А нападки Трампа на Китай и арест дочери основателя Huawei по запросу Вашингтона лишь обострили потребительский патриотизм китайцев, говорит Вилл Вонг, аналитик консалтинговой компании IDC.

К тому же, замечает он, стратегия Apple - повышать цены в ответ на сокращение продаж - отлично работала в период роста экономики и доходов населения, а в Китае как раз сейчас с этим проблемы, в том числе из-за торговой политики Трампа.

"Потребители обращают больше внимания на цены в периоды неблагоприятного развития ситуации в экономике. И тут у китайских производителей преимущество", - говорит Вонг.

И не только в Китае. Кук в письме инвесторам признал, что и в развитых странах реальность не дотягивает до ожиданий: люди все реже покупают телефоны, и многие владельцы старых iPhone воспользовались недавними скидками Apple на замену батареи, чем лишь отодвинули покупку нового аппарата.

"После iPhone 8 кривая технологического подъема выровнялась, и у потребителей все меньше поводов менять iPhone на новый", - говорит Рейнольдс.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшая судьба Apple зависит не столько от внешних факторов вроде торговой войны Китая с США, сколько от способности компании сделать работу над ошибками, адаптироваться к новым условиям и совершить очередной технологический прорыв.

"Инвесторы попытаются понять, насколько агрессивная ценовая политика Apple усугубила ситуацию и как это повлияет на долгосрочные возможности компании удерживать высокие цены на iPhone", - говорит аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордвелл.

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