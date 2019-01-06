Очередная отставка в команде Трампа: уходит глава аппарата Пентагона

Копірайт зображення Getty Images Image caption Контр-адмирал Кевин Свини - третий из руководства Пентагона, кто подал в отставку за несколько последних недель

Глава аппарата Министерства обороны Кевин Свини подал в отставку через месяц после того, как министр обороны Джеймс Маттис объявил, что покидает свой пост.

Он стал третьим из руководства Пентагона, объявившим о своей отставке после того, как президент Дональд Трамп сообщил о выводе американского контингента из Сирии.

Военные сообщили, что администрация Трампа не намеревается обозначить какие-то временные рамки пребывания американских войск в Сирии.

В своем заявлении Кевин Свини написал, что после двух лет работы в министерстве он решил, что пора вернуться в частный сектор. Свини добавил, что для него было честью служить в Минобороны страны.

Контр-адмирал объявил об отставке через несколько дней после того, как генерал Маттис решил оставить свой пост раньше запланированного срока. Изначально планировалось, что он проработает до февраля.

Его отставка только усиливает ощущение неопределенности вокруг оборонной и внешней политики администрации Трампа после неожиданного решения о выводе войск из Сирии, считают аналитики.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео отправится в тур по Ближнему Востоку, чтобы представить видение политики США в регионе в момент неопределенности союзников Америки относительно намерений президента Дональда Трампа.

Копірайт зображення Reuters Image caption Генерал Маттис объявил о своей отставке в декабре

В своем заявлении об отставке бывший министр обороны намекнул на политические разногласия с президентом Трампом.

В письме, адресованном непосредственно президенту, генерал упомянул о "проявлении уважения к союзникам" и использовании "всех инструментов американской силы для обеспечения совместной обороны".

"Поскольку вы вправе иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с вашими по тем или иным вопросам, я считаю, что мне следует уйти со своего поста", - написал он.

Спикер министерства обороны Дана Уайт также покинула свой пост после неожиданного объявления президента о начале вывода американского контингента из Сирии.

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