"Томос наш": соцсети об автокефалии

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Украинская церковь получила томос - и социальные сети просто взорвались обсуждением этого события.

Сторонники автокефалии не могут сдержать своей радости.

"Томос наш!" - восклицает в Facebook метеоролог Наталья Диденко.

"Томос Украине! Героям томос!" - салютирует журналист Дмитрий Лиховий.

А художник Юрий Журавель выразил свое отношение к происходящему с помощью рисунка:

Многие отмечают историческое значение этого события.

В Администрации президента томос назвали "еще одним актом провозглашения независимости Украины".

"История вершится на наших глазах", - пишет советник президента и глава Института стратегических исследований Ростислав Павленко, курировавший вопросы получения томоса в Администрации президента.

"Томосом не оплатишь коммунальные услуги? Да. А еще Томос вместо тебя не пойдет на работу и не почистит зубы. Не нужно быть верующим, чтобы понять простой тезис - томос еще один кирпич в государственный фундамент Украины", - считает владелец консалтингового агентства Сергей Дидковский.

А отец Иван Сидор, который работает в пресс-службе новообразованной Православной церкви Украины, опубликовал свое фото с томосом. Отец Иоанн известен тем, что в 2013 году начал бить в колокола Михайловского монастыря, чтобы сообщить киевлянам, что силовики идут на Майдан разгонять митингующих.

"Кошмар какой-то"

Однако негативный резонанс вызвало присутствие на подписании днепровского бизнесмена Александра Петровского (Налекрешвили), который имеет противоречивую репутацию.

"Сколько ни тыкали президентских носом в Нарика, он все равно поехал в числе избранных принимать томос. Как и в случае с папкиным разведчиком Семочко: чем больше шум, тем плотнее на Банковой затыкают уши", - написал журналист Леонид Швец.

"Это просто кошмар какой-то. И народ даже оправдывает, говорит, меценат. просто ужас", - добавила журналистка Татьяна Высоцкая.

Впрочем, другие оправдывают присутствие Петровского.

"Справедливости ради. Это главный меценат УПЦ КП. Он там как раз по приглашению Филарета", - пишет блогер Александр Аронец.

А известный военный Сергей Мисюра, который внешне похож на Петровского, пошутил, что в Стамбуле на самом деле был он.

Некоторые приняли это за чистую монету, но впоследствии Мисюра признал, что это был лишь троллинг.

Фото Порошенко

Нашему корреспонденту в Стамбуле Виталию Червоненко посчастливилось сделать фото, ставшее вирусным.

Некоторые даже назвали его "снимком дня".

Снимок даже попал в библиотеку мемов "Мемотека":

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"Теперь я турок"

Впрочем, есть и те, кто критически относится к получению томоса.

"Прочла текст томоса. Это не томос. Это ХЛОПОС. Безальтернативное подчинение Фанару. Хорошую песенку вам в ленту про новую церковь: "Теперь я турок. Турок. Не казак", - пишет Елена Лукаш, министр юстиции времен президентства Януковича.

"Уряяяя! По какому курсу томос принимают при оплате за комуналку? Такое ощущение как будто это 16 век, и у нас религия является частью государственной идеологии", - пишет пользователь Сергей Городецкий.

Критикам отвечает директор фонда "Возрождение" Александр Сушко:

"Можно ставить под сомнение соблюдение принципа разграничения государства и религии, можно иронизировать по поводу гипертрофированного фактора Церкви в якобы секулярном 21-м веке ... можно подхватывать чужие страшилки о зависимости от Стамбула и "импортном" мире, можно удивляться присутствию некоторых экзотических персонажей на торжественных фото ... Но. Сегодня действительно происходит событие, которое войдет во все честные учебники истории Украины и христианской церкви.

"Значимость этого события существенно превышает всю совокупность поводов для текущих сомнений, иронии и скепсиса", - считает Сушко.

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