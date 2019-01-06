"Томос наш": соцсети об автокефалии
Украинская церковь получила томос - и социальные сети просто взорвались обсуждением этого события.
Сторонники автокефалии не могут сдержать своей радости.
"Томос наш!" - восклицает в Facebook метеоролог Наталья Диденко.
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"Томос Украине! Героям томос!" - салютирует журналист Дмитрий Лиховий.
А художник Юрий Журавель выразил свое отношение к происходящему с помощью рисунка:
Многие отмечают историческое значение этого события.
В Администрации президента томос назвали "еще одним актом провозглашения независимости Украины".
"История вершится на наших глазах", - пишет советник президента и глава Института стратегических исследований Ростислав Павленко, курировавший вопросы получения томоса в Администрации президента.
"Томосом не оплатишь коммунальные услуги? Да. А еще Томос вместо тебя не пойдет на работу и не почистит зубы. Не нужно быть верующим, чтобы понять простой тезис - томос еще один кирпич в государственный фундамент Украины", - считает владелец консалтингового агентства Сергей Дидковский.
А отец Иван Сидор, который работает в пресс-службе новообразованной Православной церкви Украины, опубликовал свое фото с томосом. Отец Иоанн известен тем, что в 2013 году начал бить в колокола Михайловского монастыря, чтобы сообщить киевлянам, что силовики идут на Майдан разгонять митингующих.
"Кошмар какой-то"
Однако негативный резонанс вызвало присутствие на подписании днепровского бизнесмена Александра Петровского (Налекрешвили), который имеет противоречивую репутацию.
"Сколько ни тыкали президентских носом в Нарика, он все равно поехал в числе избранных принимать томос. Как и в случае с папкиным разведчиком Семочко: чем больше шум, тем плотнее на Банковой затыкают уши", - написал журналист Леонид Швец.
"Это просто кошмар какой-то. И народ даже оправдывает, говорит, меценат. просто ужас", - добавила журналистка Татьяна Высоцкая.
Впрочем, другие оправдывают присутствие Петровского.
"Справедливости ради. Это главный меценат УПЦ КП. Он там как раз по приглашению Филарета", - пишет блогер Александр Аронец.
А известный военный Сергей Мисюра, который внешне похож на Петровского, пошутил, что в Стамбуле на самом деле был он.
Некоторые приняли это за чистую монету, но впоследствии Мисюра признал, что это был лишь троллинг.
Фото Порошенко
Нашему корреспонденту в Стамбуле Виталию Червоненко посчастливилось сделать фото, ставшее вирусным.
Некоторые даже назвали его "снимком дня".
Снимок даже попал в библиотеку мемов "Мемотека":
"Теперь я турок"
Впрочем, есть и те, кто критически относится к получению томоса.
"Прочла текст томоса. Это не томос. Это ХЛОПОС. Безальтернативное подчинение Фанару. Хорошую песенку вам в ленту про новую церковь: "Теперь я турок. Турок. Не казак", - пишет Елена Лукаш, министр юстиции времен президентства Януковича.
"Уряяяя! По какому курсу томос принимают при оплате за комуналку? Такое ощущение как будто это 16 век, и у нас религия является частью государственной идеологии", - пишет пользователь Сергей Городецкий.
Критикам отвечает директор фонда "Возрождение" Александр Сушко:
"Можно ставить под сомнение соблюдение принципа разграничения государства и религии, можно иронизировать по поводу гипертрофированного фактора Церкви в якобы секулярном 21-м веке ... можно подхватывать чужие страшилки о зависимости от Стамбула и "импортном" мире, можно удивляться присутствию некоторых экзотических персонажей на торжественных фото ... Но. Сегодня действительно происходит событие, которое войдет во все честные учебники истории Украины и христианской церкви.
"Значимость этого события существенно превышает всю совокупность поводов для текущих сомнений, иронии и скепсиса", - считает Сушко.
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