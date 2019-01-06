Численность населения Китая достигнет пика в 2029 году, после чего начнется спад

Копірайт зображення VCG Image caption Население Китая стремительно стареет, поэтому в 2015 году правило "одна семья - один ребенок" было полностью отменено

К 2029 году население Китая достигнет максимальной отметки в 1,44 миллиарда человек, после чего начнется спад, отмечается в отчете правительства.

Исследование Академии общественных наук КНР свидетельствует об увеличении доли пожилых людей, при этом параллельно сокращается количество трудоспособного населения.

Авторы исследования также отметили, что сочетание двух этих факторов может привести к "очень неблагоприятным социально-экономическим последствиям".

По данным ООН, сейчас населения КНР составляет 1,41 млрд человек.

В 2015 году власти Китая отменили действие закона, по которому одна семья могла иметь только одного ребенка.

В исследовании Академии сказано, что численность занятого населения в стране уменьшается.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Количество пожилых людей в Китае может вырасти до 400 млн к 2035 году

Уже к середине столетия численность население страны может упасть до отметки в 1,36 миллиарда, а количество трудоспособного населения сократится на 200 млн.

Если уровень рождаемости останется низким, то к 2065 году численность населения Китая может упасть до 1,17 млрд.

Исследование также прогнозирует рост количества незанятого населения, в частности людей пенсионного возраста и детей.

Отказ от "политики одного ребенка" может помочь в долгосрочной перспективе, но в ближайшее время, напротив, может привести к увеличению количества иждивенцев, говорится в отчете по результатам исследования.

По предварительным прогнозам, количество пожилых людей в Китае может вырасти до 400 млн к 2035 году по сравнению с 240 млн в 2017 году.

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