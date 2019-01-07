В США вручили Золотой глобус: лучшим фильмом стала "Богемная рапсодия"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Музыканты группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор с актером Рами Малеком (в центре) на церемонии вручения "Золотого глобуса"

Успех фильма "Богемная рапсодия" стал главным сюрпризом на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе вечером в воскресенье. Он получил две награды - за лучший фильм и лучшую мужскую драматическую роль (актер Рами Малек, который сыграл вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри)

Этот биографический фильм посвящен группе Queen, он победил, несмотря на противоречивые отклики критиков после премьеры и проблемы во время съемок.

Первоначальный режиссер фильма Брайан Сингер был уволен в ходе съемок после того, как у него начались конфликты с исполнителем главной роли Рами Малеком.

Заканчивать проект был приглашен английский режиссер, сценарист и актер Декстер Флетчер, известный российскому зрителю по фильму "Карты, деньги, два ствола".

Копірайт зображення Alex Bailey Image caption "Богемная рапсодия" - драма, в которой много музыки, или мюзикл с драматичным сюжетом?

Фильм "Богемная рапсодия" в итоге обошел картину "Звезда родилась" (Брэдли Купер), считавшуюся фаворитом, а также хит кассовых сборов прошлого года "Черная пантера" (Райан Куглер) и кинокартины "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (Барри Дженкинс) и "Черный клановец" (Спайк Ли).

Церемонии вручения наград прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Леди Гага завоевала "Золотой глобус" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась".

Леди Гага сыграла в этой картине главную роль и претендовала на "Золотой глобус" в категории "Лучшая драматическая женская роль".

Копірайт зображення AFP Image caption Леди Гага завоевала "Золотой глобус" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась"

Леди Гага исполнила в фильме "Звезда родилась" роль начинающей певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн, которого сыграл режиссер картины Брэдли Купер.

Большинство песен в фильме написаны и исполнены Купером и Гагой. Всего в картине звучит 34 трека.

В российский прокат картина вышла четвертого октября.

Копірайт зображення Reuters Image caption "Золотой глобус" получила актриса Гленн Клоуз за фильм "Жена"

Леди Гага считалась фавориткой на "Золотой глобус" за лучшую женскую драматическую роль, однако эту премию вопреки ожиданиям получила актриса Гленн Клоуз за фильм "Жена".

Гленн Клоуз обошла не только Леди Гагу, но и других сильных претенденток - Николь Кидман ("Время возмездия"), Мелиссу Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?") и Розамунд Пайк ("Частная война").

"Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке присужден картине режиссера Альфонсо Куарона "Рома", рассказывающий о его детстве в Мехико в 1970-х годах.

Копірайт зображення AFP Image caption Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил два "Золотых глобуса" - за лучший фильм на иностранном языке и как лучший режиссер

Кристиан Бэйл получил премию в категории "лучший актер мюзикла/комедии" за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме "Власть".

Майкл Дуглас завоевал "Золотой глобус" за роль в комедийном сериале "Метод Коминского". Это уже четвертый "Золотой глобус" Дугласа.

"Метод Коминского" признан лучшим комедийным телесериалом.

Фильм режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" признан лучшей кинокомедией, а также получил приз за лучший сценарий.

Копірайт зображення Reuters Image caption Майкл Дуглас посвятил свой "Золотой глобус" супруге Кэтрин Зета-Джонс

Ведущая церемонии Сандра Опобедила в категории "лучшая женская роль в телевизионной драме" за роль в фильме "Убивая Еву".

Фильм "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" получил премию как лучший короткий сериал или фильм, снятый для телевидения.

"Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший анимационный фильм".

Сериал об агентах КГБ в США "Американцы" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический сериал".

Первый сезон сериала о паре агентов КГБ, живущих в пригороде Вашингтона и выдающих себя за американцев, вышел на экраны в 2013 году, с тех пор было снято шесть сезонов.

Актеры Махершала Али и Реджина Кинг завоевали "Золотые глобусы" за роли второго плана.

Реджина Кинг получила "Золотой глобус" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить", Махершала Али получил награду за роль в фильме "Зеленая книга".

Копірайт зображення Reuters/Getty Image caption Среди лауреатов "Золотого глобуса" - британские актеры Ричард Мадден и Бен Уишоу

Среди лауреатов "Золотого глобуса" - британские актеры Ричард Мадден и Бен Уишоу.

Ричард Мадден признан лучшим актером в телевизионной драме за свою роль в сериале ВВС "Телохранитель"

Бен Уишоу признан лучшим актером второго плана в коротком телесериале за роль в мини-сериале ВВС "Очень английский скандал".