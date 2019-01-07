В Габоне армия объявила, что берет власть в стране

Копірайт зображення Getty Images Image caption На улицах столицы Габона можно увидеть танки и другую военную технику

Военные утверждают, что захватили власть в богатой нефтью африканской стране Габон, которой с 1967 года руководит семья Бонго.

Военные в западноафриканской стране заявляют, что они начали переворот "для восстановления демократии".

Они взяли под свой контроль национальную радиостанцию ​​в 4 часа утра по местному времени, чтобы прочитать краткое заявление о создании "Национального совета возрождения", в котором призвали присоединиться оппозиционных лидеров, профсоюзных деятелей и бывших военных, потерявших должности из-за действующего президента.

Действующий президент Габона Али Бонго руководит государством с 2009 года после смерти отца Омара Бонго, правившего страной в 1967-2009 годах, и находится за пределами страны более двух месяцев по состоянию здоровья.

Танки и вооруженные транспортные средства можно увидеть на улицах столицы Либревиля.

Президент Бонго, как сообщается, перенес инсульт в октябре и поехал на лечение в Марокко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Габона Али Бонго уехал из страны два месяца назад на лечение

Он стремился положить конец слухам о состоянии его здоровья в телевизионном новогоднем обращении, в котором сказал, что хорошо себя чувствует.

Военные сказали, что они были разочарованы новогодним обращением, назвали его "жалким зрелищем" и "неустанной попыткой держаться за власть".

Участники переворота призвали армию взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты "ради блага страны", а молодежь страны - поддержать смену власти и взять свое будущее в свои руки, сообщает Radio France Internationale.

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