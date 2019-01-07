Как в Украине встречают томос

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В 10.00 в Софийском соборе началось рождественское богослужение предстоятеля Православной Церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, во время которого также отметят получения томоса и создание поместной православной церкви.

Как сообщается на странице Епифания в Facebooк в общей молитве запланировано участие президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, народных депутатов, членов правительства, деятелей культуры, капелланов и волонтеров.

"Знаковость и историчность этого богослужения заключается в том, что в этот день украинский народ будет отмечать не только спасительное событие появления на свет Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви", - отмечается в сообщении.

Во время богослужения в соборе будет находиться томос - документ, который Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января передал предстоятелю Православной Церкви Украины Епифанию.

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской.

В то же время в Киево-Печерской Лавре проходит рождественское богослужение верующих УПЦ МП. В прямом эфире его транслирует телеканал "Интер".

Ранее глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент в комментарии российскому новостному агентству ТАСС заявил, что подписание томоса об автокефалии для Православной церкви Украины произошло с нарушением фундаментальных канонических церковных правил.

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