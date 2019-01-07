В Австралии медузы ужалили тысячи человек

Копірайт зображення Getty Images Image caption Укусы физалии болезненные

На побережье австралийского штата Квинсленд море выбросило огромное количество медуз, известных под названием физалии или португальские кораблики. Они ужалили тысячи людей, вследствие чего власти закрыли популярные пляжи.

По информации спасателей из местного отделения организации Surf Life Saving Queensland (SLSQ), более 2600 человек на выходные обратились за медицинской помощью. Укусы физалий являются болезненными, но обычно не представляют угрозы для жизни.

Колонии медуз к берегу вытолкали сильные ветры.

За прошедшую неделю в Квинсленде было зафиксировано около 13 000 укусов медуз - втрое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Большинство инцидентов произошли в густонаселенных районах штата Квинсленд - на Золотом побережье и Побережье Солнечного Света.

Колонии этих медуз выглядят как окрашенные синим кульки длиной до 15 см. Людей они могут ужалить как в воде, так и на песке.

Укусы, как правило, мягкие, а места укусов можно обработать прикладыванием льда или обмыв их горячей водой, однако некоторые люди на выходные вынуждены были обратиться к медикам, сообщили спасатели.

Повышенная активность медуз привела к закрытию популярных пляжей.

Насколько это необычно?

Физалии, также известные как португальские кораблики - распространенное явление у берегов Австралии каждый год.

Но представитель SLSQ назвал последнее нашествие медуз "эпидемией", тогда как некоторые местные СМИ назвали его "вторжением".

Эксперт по медузам доктор Лиса-Энн Гершвин согласна с мнением, что такие большие количества физалий - необычное явление.

Она считает, что этих медуз и другие виды к берегу подтолкнуло "очень необычное сочетание" сильного ветра и жаркой погоды.

Впрочем, она добавила, что с учетом таких необычных погодных условий количество медуз не стоит считать "чем-то аномальным".

Этот вид медуз чаще всего встречается в более глубоких морях, но он легко перемещается ветром, так как на их спинах есть "гребешки".

"У физалий есть парус, который торчит - и ветер захватывает этот парус и несет медузу на берег", - говорит доктор Гершвин.

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