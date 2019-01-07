Переворот в Габоне: правительство заявило об аресте офицеров-мятежников

Копірайт зображення Getty Images Image caption На улицы столицы Габона вывели военную технику. Правительство утверждает, что переворот провалился

Представитель правительства Габона заявил, что политическая ситуация в стране "находится под контролем" после попытки военного переворота.

Ги-Бертран Мапунгу заявил, что четверо из пяти восставших офицеров были арестованы властями. Позже RFI сообщило, что в одном из домов нашли и проводника мятежников - лейтенанта Келли Ондо Обианга - по утверждениям властей, он прятался под кроватью.

"Ситуация спокойная. Жандармы, дислоцированные там, взяли под свой контроль весь район вокруг радио и телевидения, поэтому все вернулось в нормальное состояние", - сказал Мапунгу.

В столице Либревиль можно увидеть танки и военную технику. Молодые офицеры, которые объявили о перевороте утром, отмечали, что они захватывают власть "для восстановления демократии" в богатой нефтью африканской стране, где с 1967 года правят представители семьи Бонго.

Действующий лидер Габона Али Бонго сменил своего отца Омара Бонго на посту президента в 2009 году. В 2016 году его переизбрали на выборах, омраченных насилием и обвинениями в мошенничестве, с 49,8% голосов и незначительным преимуществом над соперником.

Что случилось сегодня утром?

Пятеро военных взяли под свой контроль национальную радиостанцию ​​в 4 часа утра по местному времени, чтобы прочитать краткое заявление о создании "Национального совета возрождения", в котором призвали присоединиться оппозиционных лидеров, профсоюзных деятелей и бывших военных, потерявших должности из-за действующего президента.

Лейтенант Келли Ондо Обианг, который заявил, что представляет группу под названием Патриотическое движение сил обороны и безопасности Габона, специально обратился к молодежи с просьбой "взять на себя ответственность за свою судьбу".

Копірайт зображення Gabon television Image caption Военные, участвовавшие в перевороте, говорили, что делают это ради "восстановления демократии"

Восставшие офицеры призвали военных взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты "в интересах нации".

Корреспондент ВВС Фирмейн Эрик Мбадинга отмечает, что попытка переворота стала огромной неожиданностью. Армия всегда считалась лояльной к семье Бонго, поскольку в ней доминирует президентская гвардия, бойцы которой происходят преимущественно из того же региона, что и члены правящей семьи.

В большей части столицы ситуация остается стабильной, рассказал очевидец агентству Reuters.

Пять вещей, которые надо знать о Габоне

По сравнению с большинством стран Западной Африки, в Габоне было меньше политических потрясений и ни разу не было гражданской войны. С 1960 года здесь сменилось лишь три президента

Омар Бонго, отец действующего президента, правил Габоном с 1967 по 2009 год, подавляя оппозицию

Габон - крупный производитель нефти, в 2016 году страна восстановила членство в ОПЕК

В стране живет 1,8 млн жителей, средняя продолжительность жизни составляет 62 года. Уровень безработицы среди молодежи составляет примерно 35%. Одна треть населения живет в бедности

Национальным символом страны является черная пантера

Что известно о президенте Габона

Копірайт зображення Chris Jackson Image caption Али Бонго уже более двух месяцев находится на лечении за пределами Габона

Бонго, который находится за пределами страны в течение двух месяцев, как сообщается, перенес инсульт в октябре и уехал на лечение в Марокко.

Он стремился положить конец слухам о его здоровье в новогоднем обращении, в котором сказал, что хорошо себя чувствует.

Офицеры-мятежники сказали, что они были разочарованы обращением, назвали его "жалким зрелищем" и "неустанной попыткой держаться за власть".

Президент США Дональд Трамп в начале января направил 80 военных в Габон, чтобы защитить граждан США в регионе на фоне опасений относительно насилия в соседней Демократической Республике Конго после президентских выборов.

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