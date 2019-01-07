Авария судна у побережья Турции: погибли четверо украинцев
В Черном море недалеко от турецкого города Самсун затонуло торговое судно, на котором из 13 членов экипажа 11 - украинцы. Четверо из них погибли, сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", - отметил он.
По его словам, семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун, их посетил губернатор этой провинции.
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Как сообщает Reuters, судно под флагом Панамы перевозило уголь из российского порта Азов.
Во время спасательной операции турецкие власти задействовали самолет, два вертолета и два судна.
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