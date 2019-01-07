Авария судна у побережья Турции: погибли четверо украинцев

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам посла Украины в Турции, несмотря на своевременные действия турецкой береговой охраны, удалось спасти 4 из 11 украинских моряков

В Черном море недалеко от турецкого города Самсун затонуло торговое судно, на котором из 13 членов экипажа 11 - украинцы. Четверо из них погибли, сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", - отметил он.

По его словам, семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун, их посетил губернатор этой провинции.

Как сообщает Reuters, судно под флагом Панамы перевозило уголь из российского порта Азов.

Во время спасательной операции турецкие власти задействовали самолет, два вертолета и два судна.

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