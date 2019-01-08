"Меня убьют" - саудовка сбежала от родственников и просит убежища

Копірайт зображення EPA/THAI IMMIGRATION BUREAU Image caption Рахаф Кунун говорит, что стремится быть свободной и как можно дальше от Саудовской Аравии

18-летняя саудовка, которая в выходные сбежала от своей семьи, покинула аэропорт Бангкока под опекой агентства ООН по делам беженцев, сообщили руководители миграционной полиции Таиланда.

Тайские иммиграционные чиновники пытались вернуть Рахаф Кунун в Кувейт, где находится ее семья.

Но она отказалась сесть в самолет в понедельник и забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту.

Она сказала, что боится, что семья ее убьет, потому что она отреклась от ислама.

"В Кувейте ждут меня мои братья и семья и саудовское посольство, - сказала девушка. - Моя жизнь в опасности. Семья угрожает убить меня за тривиальные вещи".

Родственники не комментировали ее слова.

Правозащитные группы, в том числе Human Rights Watch, выразили серьезную обеспокоенность судьбой Рахаф Кунун, которая прилетела в Таиланд на стыковочный рейс в Австралию, где она надеялась получить убежище.

Власти Таиланда заявили, что ее статус будет оценивать агентство ООН по беженцам (УВКБ ООН).

Вечером в понедельник начальник миграционной полиции Таиланда Сурахате Хакпарн подтвердил, что г-же Кунун "разрешили остаться" и что она "покинула аэропорт с УВКБ ООН".

Ранее он сказал, что страна "заботится о ней лучше" и добавил: "Она находится под суверенитетом Таиланда, никто и ни одно посольство не может заставить ее никуда уйти. Таиланд - это страна улыбок. Мы никого не будем посылать на смерть".

Копірайт зображення Reuters Image caption Глава иммиграционной полиции Сурахате Хакпарн сказал, что Таиланд не собирается депортировать молодую саудовку, потому что ее ждет смерть

Сурахате заявил, что во вторник встретится с саудовскими дипломатами, чтобы объяснить решение Таиланда.

Рахаф Кунун написала в Twitter, что в Бангкок прилетел ее отец, что ее испугало, но она добавила, что чувствует себя в безопасности "под защитой УВКБ ООН с согласия органов Таиланда".

Таиланд не подписал Конвенцию ООН о беженцах и не предоставляет правовую защиту искателям убежища, хотя в стране проживает более 100 тысяч беженцев.

Ходатайство, поданное тайскими адвокатами в уголовный суд Бангкока, чтобы остановить депортацию саудовки, в понедельник было отклонено.

Как возникло противостояние?

Рахаф Кунун говорит, что по прибытии в Бангкок в субботу у самолета ее встретил саудовский дипломат, который забрал у нее паспорт.

В воскресенье власти Таиланда заявили, что ее депортируют, поскольку она не выполнила требования для получения таиландской визы.

В свою очередь Рахаф Кунун утверждает, что у нее есть австралийская виза и она не собиралась оставаться в Таиланде.

Саудовское посольство в Бангкоке заявило, что у Саудовской Аравии нет полномочий задерживать ее в аэропорту и ее остановили представители власти Таиланда за нарушение закона.

"Похоже, что правительство Таиланда пытается вывернуть историю таким образом, будто она просила визу и получила отказ, - говорит директор Human Rights Watch по странам Азии Фил Робертсон. - На самом деле у нее был билет на рейс в Австралию, она изначально не планировала посещать Таиланд".

Он считает, что власти Таиланда явно действовали совместно с Саудовской Аравией, поскольку саудовские официальные лица появились у самолета, на котором она прибыла.

Как мир узнал об этом?

Рахаф Кунун начала привлекать внимание к своей ситуации на выходные, публикуя посты в социальных сетях. Она также предоставила доступ к своей учетной записи в Twitter подруге как запасной вариант на случай, если с ней что-то случится.

"Я рассказала свою историю и опубликовала фото в соцсетях, что вызвало у моего отца ярость, - рассказала девушка. - У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору" .

Копірайт зображення AFP Image caption Семья угрожает меня убить за самые простые вещи, говорит Рахаф

Права женщин в Саудовской Аравии сильно ограничены. Каждая женщина должна иметь мужчину-опекуна, в роли которого может выступать муж, отец, брат или другой близкий родственник. Без его разрешения женщина не может работать, путешествовать, выходить замуж, открывать счет в банке и даже выходить на свободу из тюрьмы.

Рахаф написала в Twitter, что решила раскрыть свое имя и другие данные, потому что теперь ей нечего терять.

Она обратилась с просьбой об убежище к правительствам разных стран по всему миру.

В понедельник соцсети облетело фото, где она в гостиничном номере, у дверей которого ждали иммиграционные исполнители, которые должны были депортировать ее в Кувейт.

Почему возникли опасения за ее безопасность?

Рахаф Мохаммед Кунун рассказала ВВС, что она отреклась от ислама и теперь боится, что родные ее убьют, в случае если ее вернут в Саудовскую Аравию.

Королевство Саудовская Аравия, официальной религией которого является ислам, не гарантирует своим гражданам свободу вероисповедания. Открытое публичное практикование любой другой религии запрещено. Рожденные от отца-мусульманина дети автоматически считаются мусульманами, а их обращение в любую другую веру запрещено.

Изменение религии рассматривается как вероотступничество. Согласно законодательству страны, это уголовное преступление, за которое полагается смертная казнь, хотя в последнее время суды не выносили смертные приговоры по этой статье.

Кроме этого, у себя на родине Рахаф могут обвинить в терроризме. Закон о борьбе с терроризмом в Саудовской Аравии и серия связанных с ним правительственных постановлений применяются для криминализации широкого спектра поступков, таких как нанесение ущерба репутации страны, нарушение общественного порядка или "призывы к атеистическому мышлению в любой форме".

Взрослая женщина, которая не слушается своего мужчину-опекуна, может быть также арестована за "неповиновение". В случае задержания по любой причине полиция не выпустит женщину до тех пор, пока мужчина-опекун не придет за ней, даже если ей не предъявлены обвинения.

То, что произошло с Рахаф Кунун, перекликается со случаем еще одной женщины из Саудовской Аравии, которая отправилась в Австралию в апреле 2017 года.

24-летняя Дина Али Ласлум летела в Австралию через Филиппины, однако в аэропорту Манилы ее перехватили родственники и отправили обратно в Саудовскую Аравию.

Она сумела воспользоваться телефоном туриста из Канады, чтобы отправить видеосообщение в Twitter, в котором сказала, что семья ее убьет.

Дальнейшая ее судьба после возвращения в Саудовскую Аравию неизвестна.

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