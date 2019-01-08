"Меня убьют" - саудовка сбежала от родственников и просит убежища
18-летняя саудовка, которая в выходные сбежала от своей семьи, покинула аэропорт Бангкока под опекой агентства ООН по делам беженцев, сообщили руководители миграционной полиции Таиланда.
Тайские иммиграционные чиновники пытались вернуть Рахаф Кунун в Кувейт, где находится ее семья.
Но она отказалась сесть в самолет в понедельник и забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту.
Она сказала, что боится, что семья ее убьет, потому что она отреклась от ислама.
"В Кувейте ждут меня мои братья и семья и саудовское посольство, - сказала девушка. - Моя жизнь в опасности. Семья угрожает убить меня за тривиальные вещи".
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Родственники не комментировали ее слова.
Правозащитные группы, в том числе Human Rights Watch, выразили серьезную обеспокоенность судьбой Рахаф Кунун, которая прилетела в Таиланд на стыковочный рейс в Австралию, где она надеялась получить убежище.
Власти Таиланда заявили, что ее статус будет оценивать агентство ООН по беженцам (УВКБ ООН).
Вечером в понедельник начальник миграционной полиции Таиланда Сурахате Хакпарн подтвердил, что г-же Кунун "разрешили остаться" и что она "покинула аэропорт с УВКБ ООН".
Ранее он сказал, что страна "заботится о ней лучше" и добавил: "Она находится под суверенитетом Таиланда, никто и ни одно посольство не может заставить ее никуда уйти. Таиланд - это страна улыбок. Мы никого не будем посылать на смерть".
Сурахате заявил, что во вторник встретится с саудовскими дипломатами, чтобы объяснить решение Таиланда.
Рахаф Кунун написала в Twitter, что в Бангкок прилетел ее отец, что ее испугало, но она добавила, что чувствует себя в безопасности "под защитой УВКБ ООН с согласия органов Таиланда".
Таиланд не подписал Конвенцию ООН о беженцах и не предоставляет правовую защиту искателям убежища, хотя в стране проживает более 100 тысяч беженцев.
Ходатайство, поданное тайскими адвокатами в уголовный суд Бангкока, чтобы остановить депортацию саудовки, в понедельник было отклонено.
Как возникло противостояние?
Рахаф Кунун говорит, что по прибытии в Бангкок в субботу у самолета ее встретил саудовский дипломат, который забрал у нее паспорт.
В воскресенье власти Таиланда заявили, что ее депортируют, поскольку она не выполнила требования для получения таиландской визы.
В свою очередь Рахаф Кунун утверждает, что у нее есть австралийская виза и она не собиралась оставаться в Таиланде.
Саудовское посольство в Бангкоке заявило, что у Саудовской Аравии нет полномочий задерживать ее в аэропорту и ее остановили представители власти Таиланда за нарушение закона.
"Похоже, что правительство Таиланда пытается вывернуть историю таким образом, будто она просила визу и получила отказ, - говорит директор Human Rights Watch по странам Азии Фил Робертсон. - На самом деле у нее был билет на рейс в Австралию, она изначально не планировала посещать Таиланд".
Он считает, что власти Таиланда явно действовали совместно с Саудовской Аравией, поскольку саудовские официальные лица появились у самолета, на котором она прибыла.
Как мир узнал об этом?
Рахаф Кунун начала привлекать внимание к своей ситуации на выходные, публикуя посты в социальных сетях. Она также предоставила доступ к своей учетной записи в Twitter подруге как запасной вариант на случай, если с ней что-то случится.
"Я рассказала свою историю и опубликовала фото в соцсетях, что вызвало у моего отца ярость, - рассказала девушка. - У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору" .
Права женщин в Саудовской Аравии сильно ограничены. Каждая женщина должна иметь мужчину-опекуна, в роли которого может выступать муж, отец, брат или другой близкий родственник. Без его разрешения женщина не может работать, путешествовать, выходить замуж, открывать счет в банке и даже выходить на свободу из тюрьмы.
Рахаф написала в Twitter, что решила раскрыть свое имя и другие данные, потому что теперь ей нечего терять.
Она обратилась с просьбой об убежище к правительствам разных стран по всему миру.
В понедельник соцсети облетело фото, где она в гостиничном номере, у дверей которого ждали иммиграционные исполнители, которые должны были депортировать ее в Кувейт.
Почему возникли опасения за ее безопасность?
Рахаф Мохаммед Кунун рассказала ВВС, что она отреклась от ислама и теперь боится, что родные ее убьют, в случае если ее вернут в Саудовскую Аравию.
Королевство Саудовская Аравия, официальной религией которого является ислам, не гарантирует своим гражданам свободу вероисповедания. Открытое публичное практикование любой другой религии запрещено. Рожденные от отца-мусульманина дети автоматически считаются мусульманами, а их обращение в любую другую веру запрещено.
Изменение религии рассматривается как вероотступничество. Согласно законодательству страны, это уголовное преступление, за которое полагается смертная казнь, хотя в последнее время суды не выносили смертные приговоры по этой статье.
Кроме этого, у себя на родине Рахаф могут обвинить в терроризме. Закон о борьбе с терроризмом в Саудовской Аравии и серия связанных с ним правительственных постановлений применяются для криминализации широкого спектра поступков, таких как нанесение ущерба репутации страны, нарушение общественного порядка или "призывы к атеистическому мышлению в любой форме".
Взрослая женщина, которая не слушается своего мужчину-опекуна, может быть также арестована за "неповиновение". В случае задержания по любой причине полиция не выпустит женщину до тех пор, пока мужчина-опекун не придет за ней, даже если ей не предъявлены обвинения.
То, что произошло с Рахаф Кунун, перекликается со случаем еще одной женщины из Саудовской Аравии, которая отправилась в Австралию в апреле 2017 года.
24-летняя Дина Али Ласлум летела в Австралию через Филиппины, однако в аэропорту Манилы ее перехватили родственники и отправили обратно в Саудовскую Аравию.
Она сумела воспользоваться телефоном туриста из Канады, чтобы отправить видеосообщение в Twitter, в котором сказала, что семья ее убьет.
Дальнейшая ее судьба после возвращения в Саудовскую Аравию неизвестна.
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