Авария судна в Черном море: состояние спасенных украинских моряков удовлетворительное

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Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что состояние украинских моряков, спасенных после аварии судна вблизи турецкого города Самсун, удовлетворительное.

По его словам, в больнице города Самсун сейчас находятся семь украинцев - Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна.

По словам Андрея Сибиги, их уже посетил украинский консул. "Состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь оказывается. Благодарен турецким спасателям - моряков спасли после пяти часов пребывания в ледяной воде, настоящее чудо".

Skip Twitter post by @andrii_sybiha Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 год.перебування у крижаній воді-справжнє диво.Близькі на зв’язку — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

В понедельник утром в Черном море из-за погодных условий затонуло торговое судно, на котором из 13 членов экипажа было 11 украинцев. Четверо украинских граждан в результате аварии погибли.

Сообщалось, что судно под флагом Панамы шло из российского порта Азов и отправило сигнал бедствия, когда находилось в 148 км от турецкого города Самсун.

Во время спасательной операции турецкие власти задействовали самолет, два вертолета и два судна.

В украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий в понедельник заявили, что судно перевозило уголь, и добавили, что порт Азов, откуда оно направлялось, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

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