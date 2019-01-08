Лидер КНДР прибыл в Китай. Как это связано с Трампом?

Копірайт зображення EPA Image caption Ким Чен Ын прибыл в Китай со своей супругой Ли Соль Чжу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай по приглашению руководителя страны Си Цзиньпина, сообщают китайские и северокорейские СМИ.

Как сообщается, Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу пробудет в Китае до 10 января.

Этот визит проходит на фоне сообщений об идущих между Пхеньяном и Вашингтоном переговорах по организации второй встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Лидеры двух стран встречались в июне прошлого года. Это была первая в истории личная встреча действующего президента США с главой Северной Кореи.

Копірайт зображення Reuters Image caption По центру Пекина кортеж северокорейского лидера пронесся в сопровождении полиции

Это четвертый визит Ким Чен Ына в Китай.

По некоторым сообщениям, во вторник ему исполняется 35 лет, хотя официально дата рождения Ким Чен Ына не подтверждалась.

Китай является важнейшим дипломатическим союзником Северной Кореи, а также одним из главных торговых партнеров и источников помощи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первый визит Ким Чен Ына в Пекин состоялся в марте прошлого года

"Ким горит желанием показать администрации Трампа, что у него есть дипломатические возможности и экономические связи помимо тех, что могут предложить Вашингтон и Сеул", - сказал Рейтеру директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис.

За первые шесть лет на посту лидера страны Ким Чен Ын ни разу не встречался с Си Цзиньпином, однако в прошлом году он посетил Китай трижды.

Лидер КНДР прибыл в Китай поездом, которым уже пользовался во время первого своего визита в страну.

Спецтранспорт похож на тот, которым пользовался его отец Ким Чен Ир во время визитов в Китай и Россию в 2011 году.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ким Чен Ын прибыл в Пекин на спецпоезде

Корреспондент ВВС в Сеуле Лора Бикер сообщает, что два визита, которые состоялись перед встречей Трампа с лидером Южной Кореи, рассматривались некоторыми как попытка скоординировать стратегию Пхеньяна и Пекина.

Нынешний трехдневный визит, сообщает наш корреспондент, позволит предположить, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына вскоре действительно состоится.

Несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что место его новой встречи с северокорейским лидером скоро будет объявлено.

Трамп заявлял журналистам в Вашингтоне, что с Северной Кореей ведется "хороший диалог", но санкции в отношении Пхеньяна останутся в силе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидеры США и КНДР в июне договорились об очистке Корейского полуострова от ядерного оружия

В своем новогоднем выступлении на прошлой неделе Ким Чен Ын сказал, что хочет денуклеаризации, но предупредил, что изменит курс, если санкции США останутся в силе.

Дипломатический прогресс между Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи затормозился после саммита в Сингапуре в прошлом году. Тогда обе стороны подписали обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова, хотя до сих пор не понятно, каковы будут реальные последствия таких договоренностей.

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