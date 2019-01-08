Спасатели нашли тело пропавшего в Карпатах туриста, другого до сих пор ищут
В Карпатах на Рождество заблудились пятеро туристов, одного из них спасатели нашли мертвым, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Управлении ГСЧС Закарпатской области BBC News Украина рассказали, что спасатели продолжают поиск еще одного из туристов, сообщение об исчезновении которого поступило полтора суток назад.
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Согласно информации спасателей, пропавший турист имел необходимое снаряжение, в том числе для передвижения по снегу.
Исчезновение у горы Гимба
Согласно сообщению, первый вызов поступил спасателям 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района Закарпатья и в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились.
На поиски туристов отправили спасательное подразделение. Работники ГСЧС по телефону дали туристам советы относительно направления движения, "однако они пренебрегли рекомендациями спасателей и решили подниматься по крутым склонам в сторону вершины горы".
"В 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах", - говорится в сообщении.
Спасатели доставили двух туристов в безопасное место и продолжили поиски третьего.
Около 03:00 7 января сотрудники ГСЧС нашли лыжную маску и палки туриста, однако его самого не нашли.
"В 11:50 одной из поисково-спасательных групп было найдено тело третьего туриста", - говорится в сообщении.
6 января в районе горы Гимба также заблудились двое лыжников. Во второй половине дня 7 января сотрудникам ГСЧС удалось установить телефонную связь с одним из них и спасти его.
"Продолжаются поиски его товарища, поскольку, как выяснилось, во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны", - сообщается на сайте спасателей.
Со ссылкой на данные Укргидрометцентра, ГСЧС предупреждает, что 8-9 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области будет сохраняться значительная опасность схода лавин.
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