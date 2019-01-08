Спасатели нашли тело пропавшего в Карпатах туриста, другого до сих пор ищут

Копірайт зображення Facebook/DsnsZakarpattya Image caption Обе группы туристов пропали в Закарпатской области

В Карпатах на Рождество заблудились пятеро туристов, одного из них спасатели нашли мертвым, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Управлении ГСЧС Закарпатской области BBC News Украина рассказали, что спасатели продолжают поиск еще одного из туристов, сообщение об исчезновении которого поступило полтора суток назад.

Согласно информации спасателей, пропавший турист имел необходимое снаряжение, в том числе для передвижения по снегу.

Исчезновение у горы Гимба

Согласно сообщению, первый вызов поступил спасателям 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района Закарпатья и в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились.

На поиски туристов отправили спасательное подразделение. Работники ГСЧС по телефону дали туристам советы относительно направления движения, "однако они пренебрегли рекомендациями спасателей и решили подниматься по крутым склонам в сторону вершины горы".

"В 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах", - говорится в сообщении.

Копірайт зображення Facebook/DsnsZakarpattya Image caption Сейчас продолжаются поиски еще одного туриста

Спасатели доставили двух туристов в безопасное место и продолжили поиски третьего.

Около 03:00 7 января сотрудники ГСЧС нашли лыжную маску и палки туриста, однако его самого не нашли.

"В 11:50 одной из поисково-спасательных групп было найдено тело третьего туриста", - говорится в сообщении.

6 января в районе горы Гимба также заблудились двое лыжников. Во второй половине дня 7 января сотрудникам ГСЧС удалось установить телефонную связь с одним из них и спасти его.

"Продолжаются поиски его товарища, поскольку, как выяснилось, во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны", - сообщается на сайте спасателей.

Со ссылкой на данные Укргидрометцентра, ГСЧС предупреждает, что 8-9 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области будет сохраняться значительная опасность схода лавин.

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