Amazon стала самой дорогой компанией в мире

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В понедельник капитализация Amazon превысила рыночную стоимость Microsoft, которая до этого занимала первую строчку в рейтинге самых дорогих компаний мира.

По результатам торгов, цена акций Amazon поднялась на 3,4%, в результате чего капитализация компании достигла 796,8 млрд долларов.

Хотя этот результат не является рекордным для Amazon (в сентябре стоимость компании достигла 1 триллиона долларов), этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в рейтинге самых дорогих компаний.

Рыночная же стоимость Microsoft, которая сейчас занимает в рейтинге 2-е место, в понедельник выросла всего на 0,1%, капитализация - до 783,6 млрд долларов.

На 3-м месте - Alphabet (материнская компания Google), рыночная стоимость которой сейчас оценивается в почти 745 млрд долларов.

Многолетний лидер рейтинга компания Apple пока занимает в нем лишь 4-е место. Падение показателей связывают, в частности, с уменьшением спроса на iPhone на китайском рынке.

Еще в августе прошлого года Apple демонстрировал куда лучшие показатели: калифорнийский гигант стал первой компанией в истории, стоимость которой достигла 1 трлн долларов.

Amazon удалось преодолеть эту же отметку месяц спустя - в начале сентября.

Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Ключевой бизнес, на котором зарабатывает Amazon, - онлайн-торговля.

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