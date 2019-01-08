Samsung и Apple не во всем конкуренты? iTunes станет доступным на телевизорах

Копірайт зображення Samsung Image caption Основные конкуренты Samsung и Apple сотрудничают в рамках смарт-телевизоров Samsung

Компания Samsung заявила, что с весной 2019 года ее новые смарт-телевизоры будут иметь iTunes - программное обеспечение, созданное компанией Apple.

Об этом заявил представитель руководства южнокорейского технологического гиганта Дэйв Дас на выставке CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе.

Через iTunes пользователи смогут покупать или арендовать фильмы и телевизионные шоу, но не музыку.

Один аналитик считает, что такой стратегический шаг принесет пользу обеим компаниям.

Сотрудничество между двумя технокомпаниями возникло перед ожидаемым запуском Apple конкурента сервиса от Netflix.

Кроме доступа к iTunes, смарт-телевизоры также будут поддерживать AirPlay 2 - технологию, которая позволяет пользователям транслировать видео, фотографии и музыку с устройств Apple.

Предыдущее поколение смарт-телевизоров Samsung также получит эти функции через обновление программного обеспечения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Samsung представила новое поколение своих телевизоров

LG ранее объявила, что новые телевизоры получат AirPlay, но не iTunes.

BBC попыталась связаться с Apple, чтобы спросить, платит ли производитель iPhone Samsung, чтобы добавить iTunes.

Это "захватывающий" шаг, считает независимый техноаналитик Паоло Пескаторе.

"Компания Samsung делала многочисленные неудачные попытки на рынке видеосервисов, в то время как Apple все еще стремится изменить телевизионный пейзаж", - сказал он.

"Для Apple это предполагает изменение фокуса. Компания будет делать свои услуги доступными на платформах конкурентов, а не только интегрировать их в свои собственные устройства".

Среди других телевизионных анонсов Samsung на CES представила новую линейку телевизоров QLED 8K, включая модель на 98 дюймов (249 см).

Устройства для дома

Копірайт зображення EPA Image caption Samsung представила холодильник, который по телефону оповестит вас о незакрытых дверцах

В рамках выставки южнокорейский технологический гигант также представил новую линейку бытовой техники.

Она варьируется от стиральных машин с возможностью "дозагрузки" вещей и приложением, которое "предоставляет рекомендации по циклу в зависимости от конкретики вещей, цвета изделий и уровня загрязненности".

Также компания представила холодильник, который посылает сигнал тревоги на телефон его владельца, если он вдруг оставит открытыми дверцы.

Копірайт зображення Samsung Image caption А вы бы разрешили этому роботу измерить ваш пульс?

Наконец, компания представила несколько роботов, приспособленных для конкретных задач.

Bot Care, например, предназначен для проверки артериального давления, пульса и сердечного ритма.

Копірайт зображення Justin Sullivan Image caption Просто положив палец на экран, можно с помощью робота получить данные о своих жизненных показателях

Если положить палец на повернутый вверх экран, который заменяет машине лицо, то Bot Care получит жизненные показатели пользователя.

Компания Samsung заявила, что робот может контролировать сон и отслеживать регулярность употребления лекарств.

Компания разработала роботов, которые должны помогать клиентам в магазинах, очищать воздух в помещении, а также помогать пожилым или менее мобильным людям при ходьбе.

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