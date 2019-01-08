"Женщины за 50 - слишком старые, чтобы их любить": как французский писатель взорвал соцсети

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Французского писателя раскритиковали за слова о том, что он "не способен" любить женщину, которой 50 и более лет. Хотя ему самому при этом ровно 50.

Ян Моикс в разговоре с журналистами издания Marie Claire заявил, что женщины за 50 - "слишком старые".

"Я отдаю предпочтение молодым женским телам, вот и все. Конец. Тело 25-летней женщины - невероятно. А вот в теле 50-летней женщины ничего невероятного нет", - добавил писатель.

Такое высказывание, как и можно было ожидать, возмутило многих французов: кто-то пытался высмеять слова Моикса, другие - выражали откровенное возмущение его позицией.

Французская комедийная актриса Марин Фоис пошутила, что ей сейчас 49, а значит у нее остался всего "один год и 14 дней", чтобы успеть переспать с писателем.

Другой пользователь Twitter предположил, что 50-летние женщины, вероятно, "с облегчением выдохнули", когда узнали, что не нравятся Моиксу.

Нашлись и женщины старше 50, которые в ответ на слова писателя стали выкладывать в соцсетях фотографии своих тел.

Журналистка Коломб Шнек обнародовала фото своих ягодиц и, обращаясь к Моиксу, написала: "Вуаля, ягодицы 52-летней женщины. Какой же ты имбецил, даже не знаешь, что теряешь".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пользователи пытались доказать, что Ян Моикс ошибается, выкладывая фото знаменитостей, которым около 50

Часть пользователей стали публиковать фотографии голливудских звезд возрастом около 50 - к примеру, Хэлли Бэрри и Дженнифер Энистон, - чтобы доказать, что Ян Моикс сильно ошибается в своих оценках красоты 50-летних.

Еще одна французская комедийная актриса Анн Руманофф решила напомнить Моиксу, что любовь - это не только упругость ягодиц, но и связь между двумя людьми.

"Надеюсь, однажды он переживет подобное счастье", - добавила она.

Что Моикс ответил критикам?

Ян Моикс - французский писатель и телеведущий, хорошо известный своими противоречивыми комментариями по различным вопросам.

Из последнего интервью Marie Claire слова о 50-летних женщинах - не единственные, вызвавшие возмущение у части французской публики. Некоторые также раскритиковали его за признание в том, что он отдает предпочтение азиатским женщинам - а именно "кореянкам, китаянкам и японкам".

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"Вполне возможно, женщинам, с которыми я провожу время, мои слова могут показаться не слишком приятными, но азиатский типаж - достаточно богат, велик и бесконечен, чтобы я мог позволить себе не стыдиться", - добавил писатель.

В ответ на критику он заявил, что "не несет ответственности" за свои вкусы в вопросе женской красоты.

"Мне нравятся те, кто нравятся, я не обязан отвечать перед судом за вкусы", - говорит Ян Моикс перед тем, как пошутить, что для женщин и сам он, вероятно, - не самая лучшая находка из возможных.

"50-летние женщины так же меня не замечают. У них есть чем заняться, кроме как бегать за невротиком, который целыми днями что-то пишет и читает. Быть со мной непросто".

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