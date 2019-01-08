"Женщины за 50 - слишком старые, чтобы их любить": как французский писатель взорвал соцсети
Французского писателя раскритиковали за слова о том, что он "не способен" любить женщину, которой 50 и более лет. Хотя ему самому при этом ровно 50.
Ян Моикс в разговоре с журналистами издания Marie Claire заявил, что женщины за 50 - "слишком старые".
"Я отдаю предпочтение молодым женским телам, вот и все. Конец. Тело 25-летней женщины - невероятно. А вот в теле 50-летней женщины ничего невероятного нет", - добавил писатель.
Такое высказывание, как и можно было ожидать, возмутило многих французов: кто-то пытался высмеять слова Моикса, другие - выражали откровенное возмущение его позицией.
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Французская комедийная актриса Марин Фоис пошутила, что ей сейчас 49, а значит у нее остался всего "один год и 14 дней", чтобы успеть переспать с писателем.
Другой пользователь Twitter предположил, что 50-летние женщины, вероятно, "с облегчением выдохнули", когда узнали, что не нравятся Моиксу.
Нашлись и женщины старше 50, которые в ответ на слова писателя стали выкладывать в соцсетях фотографии своих тел.
Журналистка Коломб Шнек обнародовала фото своих ягодиц и, обращаясь к Моиксу, написала: "Вуаля, ягодицы 52-летней женщины. Какой же ты имбецил, даже не знаешь, что теряешь".
Часть пользователей стали публиковать фотографии голливудских звезд возрастом около 50 - к примеру, Хэлли Бэрри и Дженнифер Энистон, - чтобы доказать, что Ян Моикс сильно ошибается в своих оценках красоты 50-летних.
Еще одна французская комедийная актриса Анн Руманофф решила напомнить Моиксу, что любовь - это не только упругость ягодиц, но и связь между двумя людьми.
"Надеюсь, однажды он переживет подобное счастье", - добавила она.
Что Моикс ответил критикам?
Ян Моикс - французский писатель и телеведущий, хорошо известный своими противоречивыми комментариями по различным вопросам.
Из последнего интервью Marie Claire слова о 50-летних женщинах - не единственные, вызвавшие возмущение у части французской публики. Некоторые также раскритиковали его за признание в том, что он отдает предпочтение азиатским женщинам - а именно "кореянкам, китаянкам и японкам".
"Вполне возможно, женщинам, с которыми я провожу время, мои слова могут показаться не слишком приятными, но азиатский типаж - достаточно богат, велик и бесконечен, чтобы я мог позволить себе не стыдиться", - добавил писатель.
В ответ на критику он заявил, что "не несет ответственности" за свои вкусы в вопросе женской красоты.
"Мне нравятся те, кто нравятся, я не обязан отвечать перед судом за вкусы", - говорит Ян Моикс перед тем, как пошутить, что для женщин и сам он, вероятно, - не самая лучшая находка из возможных.
"50-летние женщины так же меня не замечают. У них есть чем заняться, кроме как бегать за невротиком, который целыми днями что-то пишет и читает. Быть со мной непросто".
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