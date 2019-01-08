Нападение на детей в пекинской школе: 20 раненых

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20 учеников начальной школы в Пекине получили ранения в результате нападения, совершенного неизвестным мужчиной.

Нападение произошло около 11 утра по местному времени. По крайней мере трое детей ранены серьезно. Их состояние стабильное.

Подозреваемого уже удалось арестовать. Пока не ясно, что именно могло стать мотивом преступления.

По некоторым сообщениям, задержанный - работник школы, где было совершено нападение.

По данным китайских государственных СМИ, во время нападения мужчина использовал молоток.

Власть пекинского района Сичэн заверила, что будет тесно сотрудничать с другими структурами, чтобы провести эффективное расследование.

Другие подробности инцидента там пока не раскрывают. От комментариев отказывается и полиция.

Нападение произошло на следующий день после того, как в Китае казнили гражданина КНР, признанного виновным в атаке на дошкольное учреждение. Тогда пострадали 12 детей.

В стране подобные преступления считаются редкостью, однако в течение последних лет были зафиксированы уже несколько нападений на детские образовательные учреждения.

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