В Бремене сильно избили ультраправого политика

Копірайт зображення Bundestag Image caption Магниц только что вышел с новогоднего мероприятия в Бремене, когда произошло нападение

Немецкого ультраправого политика Франка Магница тяжело ранили во время нападения, которое полиция считает политически мотивированным.

На лидера бременского отделения "Альтернативы для Германии" (AfD) напали три человека в центре северогерманского города в понедельник.

Мужчины в масках ударили политика деревянным брусом, а когда он потерял сознание - били ногами по голове, сообщили представители AfD.

Партия поблагодарила строителя, который бросился на помощь политику.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Как в Берлине протестуют против ультраправых в Бундестаге

Франк Магниц вышел с новогоднего мероприятия в музее искусств Бремена, когда на него напали.

AfD впервые попала в немецкий парламент прошлого года, получив 94 места, а сейчас имеет представителей в парламентах каждой земли Германии.

Партия известна своими антииммигрантскими взглядами.

Копірайт зображення AFD Image caption На этом отредактированном снимке видно Франка Магница в больнице после того, что представитель партии назвал "трусливым и отвратительным нападением"

Представитель партии Йорг Мойтен опубликовал в Twitter фотографию Магница, который лежал без сознания на больничной койке, и сказал, что его бросили "полумертвым".

У него большая рана на лбу и большие гематомы вокруг правого глаза.

На прошлой неделе офис AfD в восточногерманском городе Дебелн взорвали. Никто не пострадал.

Следите за нашими новостями в Telegram