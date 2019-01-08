В Бремене сильно избили ультраправого политика
Немецкого ультраправого политика Франка Магница тяжело ранили во время нападения, которое полиция считает политически мотивированным.
На лидера бременского отделения "Альтернативы для Германии" (AfD) напали три человека в центре северогерманского города в понедельник.
Мужчины в масках ударили политика деревянным брусом, а когда он потерял сознание - били ногами по голове, сообщили представители AfD.
Партия поблагодарила строителя, который бросился на помощь политику.
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Франк Магниц вышел с новогоднего мероприятия в музее искусств Бремена, когда на него напали.
AfD впервые попала в немецкий парламент прошлого года, получив 94 места, а сейчас имеет представителей в парламентах каждой земли Германии.
Партия известна своими антииммигрантскими взглядами.
Представитель партии Йорг Мойтен опубликовал в Twitter фотографию Магница, который лежал без сознания на больничной койке, и сказал, что его бросили "полумертвым".
У него большая рана на лбу и большие гематомы вокруг правого глаза.
На прошлой неделе офис AfD в восточногерманском городе Дебелн взорвали. Никто не пострадал.
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