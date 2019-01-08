Подозреваемый в похищении данных политиков задержали. Его ник "G0d".

Копірайт зображення EPA Image caption Подозреваемый с ником "G0d" ежедневно публиковал в Twitter похищенные данные

20-летний мужчина признался, что стоит за похищением персональных данных, от которого пострадали сотни немецких политиков и общественных деятелей, сообщают в полиции.

Подписываясь ником "G0d", мужчина публиковал частную информацию о политиках, журналистах и знаменитостях в Twitter Профиль @ _0rbit.

Следователи сказали, что подозреваемый еще учится и живет с родителями.

Мужчина заявил, что действовал в одиночку и похищал данные, потому что его раздражали заявления этих деятелей.

Пострадали около 1000 человек, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.

Политики из всех крупных политических партий, за исключением ультраправой "Альтернатива для Германии" (AfD), стали жертвами утечки, хотя следователи заявили, что они еще не нашли доказательств политических взглядов подозреваемого.

Что мы знаем о задержанном?

Федеральная криминальная полиция заявила, что информация, опубликованная в интернете, содержала номера, адрес, данные кредитных карт, фото и личные сообщения.

Следователи сказали, что задержанный немецкий гражданин сотрудничал со следствием и привел правоохранителей к доказательствам, Которые они, возможно, не нашли бы без такой помощи.

Копірайт зображення AFP

Полиция также продолжает изучать изъятую у него компьютерную технику.

В заявлении правоохранителей сказано, что мужчину задержали после обыска его дома в земле Гессен в воскресенье.

Его обвиняют в шпионаже и несанкционированном опубликовании данных.

Однако решение об аресте подозреваемого отменили в понедельник вечером.

Его освободили "из-за отсутствия оснований для содержания под стражей", сообщает полиция. Они учитывали как его возраст, так и сотрудничество со следствием.

Аккаунт @ _0rbit в Twitter заблокировали после того, как на нем начали обнародовать похищенную информацию в графике "рождественского календаря", то есть каждый день декабря.

Кто пострадал?

Копірайт зображення GETTY/REUTERS Image caption Опубликованы данные Ангелы Меркель, лидера немецких зеленых Роберта Хабека, юмориста и телеведущего Яна Боммермана

Преимущественно это политики национального и регионального масштаба, некоторые телеведущие. Среди них:

Канцлер Ангела Меркель, сообщается, что опубликован адрес ее электронной почты и некоторые письма к ней и от нее.

Депутаты от ведущих парламентских групп - христианских демократов и социал-демократов, которые формируют правящую коалицию, зеленых, Свободной демократической партии и Левой партии.

Лидер зеленых Роберт Хабек - опубликованы его личные сообщения членам семьи и данные банковских карточек.

Журналисты телеканалов общественного телевидения ARD и ZDF, юморист и телеведущий Ян Бомерманн, рэпер Marteria и рэп-группа K.I.Z

Телеведущий и юморист Кристиан Эринг, у которого украли и разместили в интернете 3,4 гигабайта данных, в частности, праздничные фотографии. В прошлом году он выиграл судебный процесс по иску лидера "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель, которая пожаловалась, когда он назвал ее "проституткой" на своем телешоу.

Немецкие политики становились мишенями кибератак и раньше. Россию обвинили в серии атак и похищении данных с компьютеров в Бундестаге в 2015 году.

В прошлом году атаке подверглась немецкая правительственная IT-сеть. Тогда обвиняли также российских хакеров.

Следите за нашими новостями в Telegram