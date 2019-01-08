В США водитель Uber признался в убийстве шестерых человек

Копірайт зображення Reuters Image caption Джейсон Далтон говорит, что чувствовал себя "марионеткой" приложения Uber

48-летний американец Джейсон Далтон, работавший водителем в Uber, признался в шести убийствах, которые он совершил в городе Каламазу (штат Мичиган) в феврале 2016 года.

Также Далтон признал себя виновным в совершении еще нескольких покушений на убийство с применением огнестрельного оружия.

В целом теперь уже бывшего таксиста обвиняют в 16-ти преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение без права досрочного выхода на свободу.

Во время судебного процесса мужчина заявил, что признаться в преступлениях решил по собственной воле - несмотря на то, что его адвокат был против этого. По словам Далтона, он "хотел этого довольно давно".

Как отметила сторона обвинения, мужчине не предлагали никакой сделки со следствием в обмен на признание. Оглашение приговора суда запланировано на 5 февраля.

В ходе судебного процесса Далтон рассказывал, что стал "марионеткой" приложения Uber, которое, по его мнению, контролировало его разум и тело и заставляло стрелять в людей в течение пяти часов.

Четырех человек Далтон убил в ресторане Cracker Barrel, двух - в автосалоне Kia. Еще одну стрельбу он устроил в жилом квартале. Ни один из погибших или пострадавших не был клиентом Uber, но в промежутки времени между преступлениями Далтон продолжал принимать заказы в приложении такси.

Все три случая стрельбы произошли в один день - вечером 20 февраля 2016 года:

Первая попытка убийства была осуществлена ​​рядом с жилым домом в Каламазу, небольшом городе к западу от Детройта, около 17:30 по местному времени. В женщину выстрелили два раза - как сообщалось, на глазах у ее детей. Ее доставили в больницу с серьезными ранениями;

около 22:00 в местном автосалоне были убиты отец с сыном, еще один человек получил ранения;

около 22:15 на парковке у ресторана Cracker Barrel были убиты 62-летняя Мэри Лу Най, 74-летняя Дороти Браун, 68-летняя Барбара Хоторн и 60-летняя Мэри Джо Хай. 14-летняя девочка была тяжело ранена.

После ареста Далтона в компании Uber в тот же вечер заявили, что испытывают "ужас" из-за содеянного таксистом. Там пояснили, что он прошел проверку базовых биографических данных, поскольку до этого никогда не нарушал закон.

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