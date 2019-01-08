Берегитесь антихриста! Кирилл предупредил об опасности смартфонов

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Зависимость людей от смартфонов и современных технологий может привести к приходу антихриста, предупредил патриарх Московский Кирилл.

Российские пользователи соцсетей ответили на это преимущественно шутливо и скептически. Некоторые обвинили церковь в "служении режиму".

На российском государственном телевидении глава Русской православной церкви заявил, что пользователи смартфонов должны ограничить использование гаджетов, поскольку это дает "возможность получить глобальный контроль над человечеством".

"Антихрист - это человек, который будет стоять во главе всемирной сети и контролировать все человечество", - сказал он.

"Каждый раз, когда вы пользуетесь своим гаджетом, независимо от вашего желания, кто-то может узнать, где именно вы находитесь, ваши интересы и чего вы боитесь", - сказал патриарх Кирилл каналу "Россия 1".

"Если не сегодня, то завтра могут появиться методы и технологии, которые не просто обеспечат доступ ко всей информации, но и позволят использовать эту информацию. Представляете ли вы, какую власть сосредоточат в своих руках те, кто будет иметь информацию обо всем, что происходит в мире? ", - говорит он.

"Такой контроль из одного центра приведет к приходу антихриста", - добавил патриарх Кирилл.

Глава РПЦ заявил, что его церковь не против "технологического прогресса", а за "разработку системы, направленной на контроль личности".

Этими словами он не смог убедить всех пользователей соцсетей.

"Церковь не против науки и технического прогресса, а только обеспокоена свободой личности. Да, конечно", - пошутил один пользователь в Twitter.

"Улыбнитесь, сейчас вылетит антихрист", - написал еще один, вместе с изображением женщины, которая делает селфи с патриархом Кириллом и другими представителями церкви.

Патриарх Кирилл близок к президенту России Владимиру Путину. Деятельность российских церковнослужителей тесно отождествляют с программой деятельности российского президента.

"Они запрещают мировую сеть интернет в России, чтобы антихрист не вышел из него", - отметил один из пользователей соцсетей.

В субботу православная церковь Украины стала независимой от российской. Томос об автокефалии Вселенский патриарх Варфоломей подписал 5 января во время встречи с Епифанием в Константинополе.

Этот шаг вызвал яростную реакцию в Москве. РПЦ считает неканоничными такие действия Вселенского патриархата. Патриарх Московский Кирилл даже отправил письмо Вселенскому патриарху, в котором пригрозил ему Страшным судом.

В октябре РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом и призвала другие поместные православные церкви не признавать автокефальной православной церкви Украины.

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