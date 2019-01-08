Дрон в Хитроу: работа аэропорта возобновлена

Копірайт зображення PA Image caption Хитроу

Аэропорт Хитроу на некоторое время останавливал вылеты из-за беспилотника, который обнаружили на его территории.

Представительница аэропорта сообщила, что соответствующие службы работают совместно с полицией, чтобы "предотвратить любую угрозу".

"Мы остановили отправления рейсов на время расследования. Приносим извинения перед пассажирами за неудобства", - сказала она.

По данным сайта Flightradar24.com, через полчаса вылеты возобновились.

Продюсер BBC Кэти Лонг, которая находилась в самолете, сообщила, что ее вылет задерживается, а пассажирам не объяснили, в чем причина.

"На данный момент нам сказали, что мы никуда не летим", - сказала она.

В конце декабря подобная ситуация произошла в лондонском аэропорту Гэтвик, где тысячи пассажиров застряли из-за беспилотников, которые заметили вблизи взлетной полосы.

Тогда местная полиция заявила, что инцидент не связан с терроризмом, но был "преднамеренным актом" для нарушения работы.

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