Что с подписями под томосом и почему его возвращают в Стамбул

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Так выглядит томос для Православной церкви Украины, который привезли в Киев

Томос, который привезли в Киев, временно забирают на подпись в Стамбул. Представители православной церкви Украины и патриархата в Константинополе уверяют, что документ действителен и уже вступил в силу.

Вечером 6 января в Киев привезли томос - грамоту об автокефалии, которую Вселенский патриарх Варфоломей в тот же день передал предстоятелю Православной Церкви Украины Епифанию.

Увидеть исторический документ, выставленный в Трапезном храме Софии Киевской, пришли несколько тысяч человек.

Но позже стало известно, что эту копию томоса временно заберут обратно в Стамбул - для того, чтобы его подписали все члены синода Вселенского патриархата, ведь пока на нем только подпись патриарха Варфоломея.

Об этом заявил во время литургии в Софийском соборе руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш. Впоследствии он же заверил, что томос об автокефалии будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской.

Представитель ПЦУ Иван Сидор сообщил, что документ повезли в Стамбул на подпись архиереям накануне заседания синода Вселенского патриархата, который соберется 9 января.

Синод Вселенского патриархата утвердил томос 29 ноября прошлого года. На решении Синода об утверждении томоса автокефалии ПЦУ есть все необходимые подписи членов синода.

Что говорят в Украине?

Иван Сидор пояснил, что томос вручили за три дня до синода. "Поэтому невозможно было, чтобы синод собрался перед этим, а потом отдали", - пояснил представитель ПЦУ.

"Решение о предоставлении Украине автокефалии вносится в кодекс святой большой Константинопольской церкви. Это решение внесено", - сказал отец Сидор.

"С другой стороны, 6 января митрополит Епифаний и украинские епископы служили литургию со Вселенским патриархом ... и это является самым главным свидетельством того, что Константинопольская церковь-мать нас признает и принимает в свою семью, и это наибольшее признание. То, что там нет нескольких подписей - это уже технические вещи", - заявил Иван Сидор.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Томос внесли в Софийский собор перед Рождественской литургией 7 января

Епископ Евстратий (Зоря) уверяет, что томос уже является действительным.

"Технически томос - это решение Вселенского патриарха и Святого и Священного Синода об автокефалии, внесенное в соответствующий кодекс. Грамота, переданная в воскресенье 6 января, - публичная официальная копия для Украины", - пояснил в Facebook епископ Евстратий (Зоря), добавив что на документе для Украины стоит дата 6 января 2019 года.

"Его Святейшество поставил подпись на грамоте, свидетельствуя, что в кодексе патриархата соответствующее решение уже написано и подписано", - пояснил епископ.

Он добавил: "То, что томос вступил в действие именно с 6 января, удостоверенный не только и не столько подписью Вселенского патриарха Варфоломея (хотя сама по себе этот подпись уже делает грамоту-копию действительной), сколько литургическим сослужением с митрополитом Епифанием как Предстоятелем поместной церкви, а не как с рядовым иерархом".

Впрочем, некоторые религиоведы считают, что о томосе, как о завершенном, можно будет говорить только после того, как там будут стоять все подписи. Богослов Кирилл Говорун отметил в Facebook: "Томос, который подписан только Вселенским патриархом, без подписей членов синода, является недействительным. Он так и называется: Патриарший и Синодальный Томос - и потому должен быть обязательно скреплен также подписями членов синода".

"Православная Церковь Украины окончательно состоится только когда последний член синода поставит под томосом свою подпись, и сделает это именно на заседании синода", - добавил Говорун.

Что говорят в Константинополе?

Как пояснили ВВС в Константинополе, все необходимые подписи членов синода есть на решении Синода об утверждении томоса автокефалии ПЦУ. Большинство членов поставили свои подписи еще 29 ноября.

Томос является утвержденным и действующим, а после подписания патриархом Варфоломеем и вручения 6 января все процедуры уже официально завершенные, уверяют в Константинополе. Митрополиту Епифанию уже даже вручили посох и символическую бутылочку Мира.

На томосе - самом пергаментном символическом документе - есть подпись патриарха, но нет подписей членов синода, ведь пергаментный тубус привезли в Константинополь только за несколько дней до вручения, и члены Синода, которые приедут на заседание 9 января, не успели прикрепить свои подписи.

Но, как заверили в патриархии, это чисто технический шаг.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию в Стамбуле 6 января

Синод собирается 9 января, когда и добавят подписи на пергаментной копии. На силу томоса как акта предоставления автокефалии это никак не влияет, говорят в Константинополе.

Томос могли бы вручить 6 января и подержать его несколько дней в Константинополе, чтобы доподписать 9 января. Но на Рождество Украина просила отвезти документ на два дня в Киев, а затем вернуть на несколько часов для до подписания в патриархию, рассказали в Константинополе.

Чтобы добавить подписи 9 января, нужно будет несколько часов, после чего документ сразу должны вернуть в Украину, пояснили в патриархии.

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