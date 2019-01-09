Украина за год поднялась в рейтинге паспортов мира

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинцы могут путешествовать без виз в 128 стран и территорий

Паспорт Украины занимает сорок первую строчку мирового рейтинга по данным индекса паспортов Henley Passport Index, обнародованном 8 января 2019 года.

По данным составителей рейтинга, владельцы украинского паспорта имеют право на безвизовый въезд в 128 стран и территорий мира. Такие же позиции имеют паспорта Самоа и Никарагуа.

Украинский паспорт имеет лучшие позиции среди действующих или бывших членов Содружества независимых государств. В рейтинге Молдова сейчас занимает 46-е место, Россия - 48-е.

За последний год украинский паспорт улучшил свои позиции на три пункта, поднявшись с 44-го места. За 2018 год украинцы получили право въезда без визы в 14 стран.

Всего за последние десять лет Украина улучшила свои позиции в рейтинге более чем на 20 позиций.

Какой паспорт самый сильный?

На вершине рейтинга оказался паспорт Японии. Его владельцы не нуждаются в визе для 190 стран и территорий мира.

Далее следуют Сингапур и Южная Корея, отстающие всего на одну страну, в которой им не нужна виза.

Третью строчку делят между собой Германия и Франция, а четвертую - Италия, Дания, Швеция и Финляндия.

Рейтинг Henley Passport Index ежегодно составляет компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

Рейтинг определяет уровень свободы передвижения для владельцев паспортов разных стран с 2006 года.

Согласно другому рейтингу паспортов Global Passport Power Rank, который составляет компания Arton Capital, Украина сейчас занимает двадцать седьмое место.

Самые влиятельные паспорта

1. Япония

2. Сингапур

2. Южная Корея

3. Франция

3. Германия

4. Финляндия

4. Дания

4. Италия

4. Швеция

5. Люксембург

5. Испания

Наименее влиятельные паспорта

Ирак

Афганистан

Сирия

Сомали

Пакистан

Йемен

Эритрея

Источник: Henley Passport Index 2019

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