Японский журнал извинился за список университетов с "самыми доступными студентками"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В статье говорилось об университетах, в которых, как утверждало издание, студентки "легко доступны"

Японский мужской журнал извинился за публикацию списка университетов по рейтингу соответствия тому, насколько легко на вечеринках уговорить их студенток заняться сексом.

Список, появившийся в журнале Spa!, вызвал волну возмущения в Японии.

Одна из женщин начала онлайн-кампанію, требуя, чтобы журнал извинился, а статью убрали.

В материале говорилось о вечеринках "гиараноми". Мужчины платят женщинам, чтобы женщины приходили на такие вечеринки.

В статье, вышедшей в издании 25 декабря, сообщалось, что такие мероприятия популярные среди студенток. В частности, там было и интервью разработчика приложения, с помощью которого ищут потенциальных гостей.

"Мы приносим извинения за сенсационный язык, на котором сообщили читателям, как они могут достичь интимных отношений с женщинами, и за то, что составили рейтинг ... с настоящими названиями университетов, что стало результатом материала, который мог оскорбить читателей", - говорится в заявлении журнала.

Издание пообещало "прислушаться к разным мнениям" в вопросах, касающихся секса.

В статье говорилось о пяти учебных заведениях, студентки которых, как утверждало издание, были "легко доступны" на вечеринках. Также объяснялось, как "уговорить" женщину и определить, доступна ли она для секса, на основе того, как она выглядит и во что одета, сообщают местные СМИ.

Петиция против этой статьи, размещенная на сайте Change.org, по состоянию на 8 января набрала более 37 000 подписей.

"Япония будет проводить саммит "Большой двадцатки" в этом году, и публикация таких статей является бессмыслицей. Это совсем не смешно", - написала автор петиции Казуна Ямомото.

Она призвала журнал убрать статью, извиниться и пообещать больше не объективировать женщин.

"Я бы хотела бороться за то, чтобы особенно в таких публичных статьях, как эта, прекратили сексуализацию, объективацию и неуважение к женщинам", - отметила Ямомото.

У Японии низкие позиции в глобальных рейтингах гендерного равенства.

В прошлом году официальное расследование выяснило, что по крайней мере девять японских медицинских учебных заведений занижали результаты экзаменов для женщин, чтобы не дать им поступить.

В учебных заведениях считали, что многие женщины не будут заниматься медициной, поскольку будут оставлять практику, чтобы рожать и воспитывать детей.

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