Трамп впервые выступил с телеобращением к нации. Говорил о стене

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обращение Трампа показывали в прайм-тайм основные американские телеканалы

Дональд Трамп впервые выступил со специальным обращением к американской нации в прямом эфире из Овального кабинета Белого дома. Президент США вновь призвал поддержать его проект по возведению стены на границе с Мексикой.

Трамп не объявил о введении чрезвычайного положения, который позволил бы ему выделить деньги на строительство стены в обход решения Конгресса, но в то же время отказался прекращать так называемый "шатдаун".

Конфликт из-за строительства стены привел к тому, что часть государственных учреждений в США не работают уже на протяжении почти трех недель.

"Сегодня я обращаюсь к вам, потому что гуманитарный кризис на нашей южной границе растет", - начал свое телеобращение Трамп.

Он отметил, что нет способов вернуть нелегальных мигрантов домой. По его словам, Америка с гордостью встречает въезжающих в страну законно, но нелегальная миграция наносит США ущерб.

Вместе с ними, говорит Трамп, в страну приходят и наркотики: "Метамфетамин, героин, кокаин и фентанил - от наркотиков в этом году умрут больше американцев, чем умерли во время войны во Вьетнаме", - сообщил президент.

По его словам, администрация предоставила Конгрессу подробное предложение по защите границ, которое разработали совместно с пограничной службой и Министерством внутренней безопасности.

Копірайт зображення Pool via Getty Images Image caption Президент впервые обратился к американцам в прямом эфире из Овального кабинета

Трамп напомнил, что его план предусматривает выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство "физического барьера на границе".

Из-за отказа сената выделить средства на его строительство "шатдаун" в США продолжается уже 18 дней. Это произошло потому, что сенат не утвердил новый бюджет, предусматривающий, в частности, выделение средств на стену.

Что сказал Трамп? Фактчек

Трамп сказал, что на границе нужен барьер, который по просьбе демократов будет металлическим, а не бетонным. Демократы действительно выступали против бетонной стены, тем не менее руководство партии не утверждало, что согласно на металлическую стену.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Словам президента поверили не все американцы

"Стена будет косвенно профинансирована сделкой, которую мы заключили с Мексикой", - также сказал Трамп. Он уже говорил, что Мексика "платит за стену" в результате недавно заключенного торгового договора между США, Мексикой и Канадой, но не объяснил механизм такого финансирования. Кроме того, сам договор не вступил в силу и не был ратифицирован конгрессом.

Американский экономист Эндрю Хантер из Capital Economics предполагал, что Трамп ожидает сокращения торгового дефицита США в торговле с Мексикой, и что это увеличит бюджетные доходы США, что, в свою очередь, позволит профинансировать строительство стены. Тем не менее, по словам эксперта, прямая связь между торговым дефицитом и государственным бюджетом практически отсутствует.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обращение Трампа показывали в прайм-тайм основные американские телеканалы

Трамп также отметил, что лидер демократов в сенате Чак Шумер в прошлом поддерживал строительство физического барьера на границе. "Он и другие демократы изменили позицию, только когда я стал президентом", - заявил президент.

В 2006 году сенаторы Шумер, Барак Обама, Хиллари Клинтон и Джо Байден действительно голосовали за проект строительства заграждения длиной в 1120 км на американо-мексиканской границе.

"Правительство останется закрытым только по одной причине - потому что демократы не дают средства на безопасность нашей границы, - заявил Трамп. - Ситуацию можно разрешить в течение 45-минутной встречи. Я приглашаю демократов на встречу в Белый дом, чтобы сделать это".

Как отреагировали демократы

Через несколько минут после выступления Трампа в прямом эфире выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. "Президент предпочел говорить с позиции страха, мы будем говорить фактами. Факты в том, что женщины и дети на границе - это не угроза, а вызов", - сказала Пелоси.

Копірайт зображення AFP Image caption Лидер демократов в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей призвали Трампа прекратить "шатдаун"

Трамп, по ее словам, должен прекратить держать американцев в заложниках и возобновить работу правительства.

"Трамп не смог заставить Мексику заплатить за неэффективную стену. Американская демократия так не работает. Трамп апеллировал к страху, а не к фактам, к разделению, а не к единству", - заявил, в свою очередь, Шумер.

Он сказал, что безопасности на границе хотят и демократы, но призвал развести "шатдаун" и дебаты по безопасности границ. "Мы можем открыть правительство и продолжить наши дебаты, - сказал он. - Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена".

Вице-президент Майк Пенс ранее говорил, что решение Трампа обратиться к стране продиктовано его глубоким желанием выполнить свою работу и защитить американский народ.

Решение крупнейших телеканалов выделить Трампу по меньшей мере восемь минут эфирного времени вызвало недовольство критиков: если президенту Джорджу Бушу-младшему в 2006 году дали эфир в прайм-тайм для выступления по вопросу миграции, то Бараку Обаме в 2014 году такой возможности не предоставили.

Трамп выступил в преддверии своей поездки на границу с Мексикой, которая запланирована на четверг.

Его пресс-секретарь Сара Сандерс говорила, что президент воспользуется этой поездкой, чтобы встретиться с теми, кто находится на переднем крае обеспечения национальной безопасности и борьбы с гуманитарным кризисом.

Как вопрос со стеной завел США в политический кризис

В США с 22 декабря продолжается "шатдаун": правительство США частично прекратило работу из-за отказа сената выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Финансирования лишились 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих. Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа и самый длинный.

В конце прошлой недели после безрезультатных переговоров с высокопоставленными представителями Демократической партии Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены. Демократы же заявили, что на стену не выделят ничего.

Трамп не исключил и введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены. Тогда он мог бы построить стену силами военных, не получая одобрения конгресса на выделение бюджетных средств на нее.

Однако в этом случае строительство стены финансировалось бы из средств минобороны, а объем его финансирования и распределение средств по разным статьям также определяет конгресс. Сенаторы и члены палаты представителей, в том числе, и от Республиканской партии, могли бы предпринять ответные меры.

"Мы не откроем правительство, пока проблема не решится: граница куда более крупная проблема. К нам приезжают террористы", - сказал Трамп.

Белый дом ранее утверждал, что на границе удалось задержать уже 4 тысячи "террористов", которые пытались въехать в США, но выяснилось, что большинство были задержаны в аэропортах, а не при попытке пересечь южную границу в зоне, где США не отделены стеной от Мексики.

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