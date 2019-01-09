Трамп впервые выступил с телеобращением к нации. Говорил о стене
Дональд Трамп впервые выступил со специальным обращением к американской нации в прямом эфире из Овального кабинета Белого дома. Президент США вновь призвал поддержать его проект по возведению стены на границе с Мексикой.
Трамп не объявил о введении чрезвычайного положения, который позволил бы ему выделить деньги на строительство стены в обход решения Конгресса, но в то же время отказался прекращать так называемый "шатдаун".
Конфликт из-за строительства стены привел к тому, что часть государственных учреждений в США не работают уже на протяжении почти трех недель.
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"Сегодня я обращаюсь к вам, потому что гуманитарный кризис на нашей южной границе растет", - начал свое телеобращение Трамп.
Он отметил, что нет способов вернуть нелегальных мигрантов домой. По его словам, Америка с гордостью встречает въезжающих в страну законно, но нелегальная миграция наносит США ущерб.
Вместе с ними, говорит Трамп, в страну приходят и наркотики: "Метамфетамин, героин, кокаин и фентанил - от наркотиков в этом году умрут больше американцев, чем умерли во время войны во Вьетнаме", - сообщил президент.
По его словам, администрация предоставила Конгрессу подробное предложение по защите границ, которое разработали совместно с пограничной службой и Министерством внутренней безопасности.
Трамп напомнил, что его план предусматривает выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство "физического барьера на границе".
Из-за отказа сената выделить средства на его строительство "шатдаун" в США продолжается уже 18 дней. Это произошло потому, что сенат не утвердил новый бюджет, предусматривающий, в частности, выделение средств на стену.
Что сказал Трамп? Фактчек
Трамп сказал, что на границе нужен барьер, который по просьбе демократов будет металлическим, а не бетонным. Демократы действительно выступали против бетонной стены, тем не менее руководство партии не утверждало, что согласно на металлическую стену.
"Стена будет косвенно профинансирована сделкой, которую мы заключили с Мексикой", - также сказал Трамп. Он уже говорил, что Мексика "платит за стену" в результате недавно заключенного торгового договора между США, Мексикой и Канадой, но не объяснил механизм такого финансирования. Кроме того, сам договор не вступил в силу и не был ратифицирован конгрессом.
Американский экономист Эндрю Хантер из Capital Economics предполагал, что Трамп ожидает сокращения торгового дефицита США в торговле с Мексикой, и что это увеличит бюджетные доходы США, что, в свою очередь, позволит профинансировать строительство стены. Тем не менее, по словам эксперта, прямая связь между торговым дефицитом и государственным бюджетом практически отсутствует.
Трамп также отметил, что лидер демократов в сенате Чак Шумер в прошлом поддерживал строительство физического барьера на границе. "Он и другие демократы изменили позицию, только когда я стал президентом", - заявил президент.
В 2006 году сенаторы Шумер, Барак Обама, Хиллари Клинтон и Джо Байден действительно голосовали за проект строительства заграждения длиной в 1120 км на американо-мексиканской границе.
"Правительство останется закрытым только по одной причине - потому что демократы не дают средства на безопасность нашей границы, - заявил Трамп. - Ситуацию можно разрешить в течение 45-минутной встречи. Я приглашаю демократов на встречу в Белый дом, чтобы сделать это".
Как отреагировали демократы
Через несколько минут после выступления Трампа в прямом эфире выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. "Президент предпочел говорить с позиции страха, мы будем говорить фактами. Факты в том, что женщины и дети на границе - это не угроза, а вызов", - сказала Пелоси.
Трамп, по ее словам, должен прекратить держать американцев в заложниках и возобновить работу правительства.
"Трамп не смог заставить Мексику заплатить за неэффективную стену. Американская демократия так не работает. Трамп апеллировал к страху, а не к фактам, к разделению, а не к единству", - заявил, в свою очередь, Шумер.
Он сказал, что безопасности на границе хотят и демократы, но призвал развести "шатдаун" и дебаты по безопасности границ. "Мы можем открыть правительство и продолжить наши дебаты, - сказал он. - Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена".
Вице-президент Майк Пенс ранее говорил, что решение Трампа обратиться к стране продиктовано его глубоким желанием выполнить свою работу и защитить американский народ.
Решение крупнейших телеканалов выделить Трампу по меньшей мере восемь минут эфирного времени вызвало недовольство критиков: если президенту Джорджу Бушу-младшему в 2006 году дали эфир в прайм-тайм для выступления по вопросу миграции, то Бараку Обаме в 2014 году такой возможности не предоставили.
Трамп выступил в преддверии своей поездки на границу с Мексикой, которая запланирована на четверг.
Его пресс-секретарь Сара Сандерс говорила, что президент воспользуется этой поездкой, чтобы встретиться с теми, кто находится на переднем крае обеспечения национальной безопасности и борьбы с гуманитарным кризисом.
Как вопрос со стеной завел США в политический кризис
В США с 22 декабря продолжается "шатдаун": правительство США частично прекратило работу из-за отказа сената выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Финансирования лишились 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих. Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа и самый длинный.
В конце прошлой недели после безрезультатных переговоров с высокопоставленными представителями Демократической партии Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены. Демократы же заявили, что на стену не выделят ничего.
Трамп не исключил и введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены. Тогда он мог бы построить стену силами военных, не получая одобрения конгресса на выделение бюджетных средств на нее.
Однако в этом случае строительство стены финансировалось бы из средств минобороны, а объем его финансирования и распределение средств по разным статьям также определяет конгресс. Сенаторы и члены палаты представителей, в том числе, и от Республиканской партии, могли бы предпринять ответные меры.
"Мы не откроем правительство, пока проблема не решится: граница куда более крупная проблема. К нам приезжают террористы", - сказал Трамп.
Белый дом ранее утверждал, что на границе удалось задержать уже 4 тысячи "террористов", которые пытались въехать в США, но выяснилось, что большинство были задержаны в аэропортах, а не при попытке пересечь южную границу в зоне, где США не отделены стеной от Мексики.
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