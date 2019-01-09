Нашествие дронов: украинские военные снова обезвредили беспилотник

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Возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотник, сообщает Генеральний штаб.

Ранее военные неоднократно замечали дроны на территории других военных объектов.

Согласно информации, на этот раз аппарат заметили ночью 8 января дежурные радиолокационными средствами одной из частей.

"Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы были немедленно подавлены радиоканалы управления беспилотного летательного аппарата, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - заявили в Генштабе.

Военные уже усилили охрану арсенала, а мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие территории. Обнаружили ли того, кто управлял дроном - не сообщается.

О находке немедленно сообщили в СБУ и Нацполицию. Также военные призывают людей немедленно сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах вблизи военных объектов.

Ранее Генштаб уже неоднократно сообщал об обнаружении беспилотников у различных военных объектов. В частности, в ноябре 2018 года дрон заметили на технической территории военных складов в Ичне.

Тогда беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ.

Военные предупредили, что будут обезвреживать любые дроны над воинскими частями, а причастных к таким инцидентов задерживать для привлечения к ответственности.

Беспилотники в аэропортах

Копірайт зображення PA Image caption Во вторник лондонский аэропорт Хитроу на некоторое время прекращал вылеты из дрона

8 января из-за дрона лондонский аэропорт Хитроу на время прекращал вылета. А в конце декабря подобная ситуация произошла в аэропорту Гэтвик, где тысячи пассажиров застряли из-за беспилотников, которые заметили вблизи взлетной полосы.

Тогда местная полиция заявила, что инцидент не связан с терроризмом, но является "преднамеренным актом" для нарушения работы.

Расследование этих инцидентов продолжается.

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