Саудовка, которая отреклась от ислама, может стать беженкой в Австралии

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18-летней гражданке Саудовской Аравии Рахафе аль-Кунун могут предоставить статус беженки в Австралии, говорят представители местных властей.

Несколько дней назад Рахафа-аль-Кунун убежала от своей семьи в Таиланд. Из-за проблем с документами тайская миграционная служба пыталась вернуть девушку в Кувейт, где на тот момент находились ее родственники. Однако она отказалась сесть в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере аэропорта.

По словам девушки, она отказалась от ислама и потому опасается, что ее семья убьет ее.

В конце концов ситуацией аль-Кунун заинтересовались правозащитные группы. Власти Таиланда согласилась предоставить девушке право временного пребывания в стране.

Предполагается, что за это время агентство ООН по вопросам беженцев должно найти для нее страну, которая предоставила бы ей политическое убежище. Среди таких стран - Австралия.

Австралийские власти уже подтвердили, что получили от ООН запрос об аль-Кунун, однако заверили, что будут рассматривать его "в обычном порядке".

"Если окажется, что она беженка, тогда очень, очень, очень серьезно рассмотрим вопрос о предоставлении ей гуманитарной визы", - сказал министр здоровья Австралии Грег Хант.

Сейчас Рахафа аль-Кунун все еще находится на территории Таиланда. Известно, что в страну прибыли отец и брат, однако девушка встречаться с ними отказывается.

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Почему девушке нужно политическое убежище?

Ответственность за отречение от ислама в Саудовской Аравии - смертная казнь. "Моя жизнь в опасности", - говорит аль-Кунун.

"У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору", - добавляет она.

Права женщин в Саудовской Аравии сильно ограничены. Каждая должна иметь мужчину-опекуна, в роли которого может выступать муж, отец, брат или другой близкий родственник. Без его разрешения женщина не может работать, путешествовать, выходить замуж, открывать счет в банке и даже выходить на свободу из тюрьмы.

Во вторник девушка в соцсетях обратилась к властям США, Великобритании и Австралии с просьбой предоставить ей политическое убежище.

Семья аль-Кунун комментировать ситуацию отказывается. Известно, что отец девушки - мэр саудовского города Аль-Сулайми.

Сообщалось также, что сразу по прибытии девушки в Таиланд ее встретил саудовский дипломат, который якобы отобрал у нее паспорт. Впоследствии аль-Кунун рассказала, что документ ей в конце концов вернули.

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