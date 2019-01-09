Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с российским разведчиком

Копірайт зображення Reuters Image caption Манафорт в Мадриде обсуждал мирный план Украины с гражданином России

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал мирный план Украины с российским гражданином Константином Килимником, которого подозревают в связях с разведкой.

Защита Манафорта 7 января направила в суд округа Колумбия свою позицию относительно обвинений в том, что их подзащитный нарушил условия соглашения со следствием, солгав на допросах.

Защитники заявляют, что Манафорт предоставлял правдивую информацию по мере возможности.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера расследует возможное вмешательство России в выборы президента США 2016 года.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Кто такой Манафорт?

В августе 2018 года 69-летнего Манафорта осудили за финансовое мошенничество, связанное с его работой в качестве политического консультанта в Украине, которое произошло до того, как он возглавил президентскую кампанию Дональда Трампа.

Он пошел на сделку со следствием в обмен на сотрудничество.

В ноябре команда Мюллера обвинила Манафорта во лжи. При этом детали того, о чем солгал Манафорт, были закрыты.

Но защита, судя по всему, не так отформатировала судебный документ, и засекреченные куски текста можно было прочитать.

Мирний план для Украины

Согласно документам, прокуроры считали, что Манафорт солгал о встрече с россиянином Килимником в Мадриде.

Только после того, как следователи предоставили доказательства того, что и он, и Килимник находились в Мадриде в один и тот же день, Манафорт признал, что встречался с россиянином.

Манафорт также признал, что "обсуждал или мог обсуждать мирный план Украины с Килимником, и не один раз".

Также он заявил, что сначала попробовал бы подробнее вспомнить "мирный план Украины", если бы этот вопрос не пришелся на тот период, когда он руководил предвыборной кампанией Трампа.

Копірайт зображення Reuters Image caption Адвокаты Манафорта говорят, что он не упомянул об обсуждении мирного плана по Украине с россиянином, ибо был занят предвыборной кампанией Трампа

Защита объясняет, что Манафорт не смог вспомнить обстоятельства встречи с Килимником, потому что "вопросы и общения, связанные с украинскими политическими событиями, просто не были в фокусе внимания Манафорта" в то время.

Также прокуроры обвинили Пола Манафорта во лжи относительно того, делился ли он результатами соцопросов из США во время президентской кампании 2016 года с Килимником.

Защита и здесь заявила, что обвиняемый просто не смог этого вспомнить.

Кто такой Константин Килимник?

Как писала корреспондент BBC в Вашингтоне Наталка Писня, 48-летний россиянин Константин Килимник, по данным следствия, работал на Пола Манафорта с 2005 года и руководил киевским офисом компании политтехнолога.

Копірайт зображення ОДНОКЛАСНИКИ Image caption Килимник родился на востоке Украины. Его жена Екатерина официально владеет автомобилем и квартирой в Киеве

Он занимался лоббизмом в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича, Партии регионов и правительства Украины.

Украинские клиенты заплатили политтехнологам - Ричарду Гейтсу, Полу Манафорту и, собственно, Килимнику, более 75 млн долларов.

По данным газеты New York Times и американского журнала Times, россиянин из-за свой невысокого роста - около 150 сантиметров - получил в политических и лоббистских кругах прозвище "Карлик". За необычный ум и ловкость в тех же кругах его называют "Манафортом для Манафорта".

В течение многих лет Килимник решал наиболее деликатные вопросы политтехнолога, был его посыльным, доверенным лицом, ушами, глазами и советником, часто путешествовал между Вашингтоном, Нью-Йорком, Киевом и Москвой.

Копірайт зображення GETTY CREATIVE

У Константина Килимника свободный английский - он говорит почти без акцента; он работал в Швеции - в компании, которая занимается экспортом оружия, и в представительстве Международного республиканского института в Москве.

Кроме того, Килимник окончил вуз, название которого говорит не только само за себя, но и предусматривает специфический набор связей. Специальность "военный переводчик" будущий помощник политтехнолога получил в Военном университете при министерстве обороны России. В этом учебном заведении обычно проходят подготовку будущие сотрудники российской военной разведки.

Несмотря на российское гражданство, Килимник родился на востоке Украины. Его жена Екатерина официально владеет автомобилем и квартирой в Киеве, у пары есть недвижимость в Москве.

Их профили в социальных сетях тщательно подчищены - в них почти отсутствуют личные фотографии. Одна нашлась только в профиле Екатерины Килимник в соцсети "Одноклассники" и датирована 2007 годом.

Следите за нашими новостями в Telegram