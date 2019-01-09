В США родила женщина, которая более 10 лет находится в вегетативном состоянии

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В центре по уходу за больными штата Аризона родила женщина, которая уже более десяти лет находится в вегетативном состоянии.

Исполнительный директор корпорации Hacienda HealthCare, которая занимается центром, Билл Тиммонс подал в отставку, говорится в сообщении компании.

Женщина на протяжении более чем десяти лет была пациенткой клиники вблизи Феникса и требовала круглосуточного ухода.

Полиция начала расследование по подозрению в сексуальном насилии.

Сообщается, что женщина, имя которой не называется, родила 29 декабря.

"Из того, что мне сказали, она стонала, и они не знали, что с ней не так", - сообщил неизвестный источник KPHO-TV.

"Никто из персонала не знал, что она беременна, пока она не родила".

Исполнительный вице-президент правления компании Гарри Орман заявил, что руководство "не примет ничего другого, кроме полноценного расследования этой абсолютно ужасной ситуации".

"И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность каждого из наших пациентов и наших работников".

New York Times сообщает, что появились свежие обвинения в злоупотреблении в центре, включая недостаточную приватность пациентов в моменты, когда они были обнажены, или их мыли.

"Усиленные меры безопасности"

Представитель полиции Феникса заявил, что "этот вопрос сейчас расследуется", но отказался предоставить какие-либо детали дела.

В клинике изменился протокол безопасности, сообщил источник, и работников-мужчин при посещении комнат пациенток теперь должны сопровождать женщины.

Hacienda HealthCare заявила, что полностью сотрудничает с властями.

Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что отправил инспекторов для проверки пациентов центра и ввел "повышенные меры безопасности".

На своем сайте Hacienda HealthCare сообщает, что она обеспечивает медицинскую помощь "хронически больным младенцам, детям, подросткам и молодым взрослым, а также лицам с интеллектуальными недостатками и пороками развития".

Центры по уходу за больными в США - медицинские учреждения, куда помещают больных, нуждающихся в длительном уходе или лечении.

Что такое вегетативное состояние

Человек не спит, но у него нет никаких признаков сознания. Он может открывать глаза, просыпаться и засыпать с регулярными интервалами и иметь базовые рефлексы; он также может регулировать сердцебиение и дыхание без посторонней помощи.

В вегетативном состоянии человек не проявляет никакой значимой реакции, такой как наблюдение глазами за объектом или реагирования на голоса. Он также не проявляет признаков эмоций.

Копірайт зображення Getty Images

Постоянный вегетативное состояние определяется продолжительностью более шести месяцев, если оно вызвано нетравматическим повреждением головного мозга, или продолжительностью более 12 месяцев, если оно вызвано травмой головного мозга (такой как удар по голове).

Если человек находится в постоянном вегетативном состоянии, его выздоровление чрезвычайно маловероятно, но не невозможно.

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