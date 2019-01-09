Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби сыграет Барби

Копірайт зображення EPA/Getty Images Image caption Робби надеется, что фильм будет иметь "положительное влияние на детей"

Робби согласилась на роль куклы Барби в полнометражном фильме.

Звезда "Отряда самоубийц", "Я, Тоня", "Волки с Уолл-стрит" и "Мария - королева Шотландии" выступит также продюсером фильма через свою производственную компанию LuckyChap Entertainment.

В своем заявлении Робби сказала, что игра с куклой способствует "уверенности в себе, любопытству и общению".

"Для меня большая честь сыграть эту роль, которая, по моему мнению, будет иметь чрезвычайно положительное влияние на детей", - отметила австралийская актриса.

28-летняя Робби сказала, что не могла себе представить "лучших партнеров" для работы над фильмом, чем Warner Bros и компания-производитель Барби Mattel.

Фильм, который еще не имеет названия, режиссера и даты выпуска, - первый случай сотрудничества между двумя американскими компаниями.

"Марго - идеальный продюсер и актриса, чтобы воплотить Барби на экране свежим и актуальным для сегодняшней аудитории способом", - сказал Тоби Эммерих из Warner Bros.

Ранее эту роль должна была сыграть комедийная актриса Эми Шумер, но она покинула проект в 2017 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эми Шумер и Энн Хэтэуэй ранее были связаны с проектом

В январе прошлого года ходили слухи, что Хэтэуэй вела переговоры по этой роли.

В октябре сообщалось, что фильм, который ранее планировала выпустить компания Sony, должны были снять на основе "переработанного" сценария Оливии Милчо ( "Восемь подруг Оушена").

Первую куклу Барби производства компании Mattel представили на нью-йоркском ярмарке игрушек в 1959 году.

Персонаж появлялся в ряде телешоу и анимационных фильмов, среди которых фильмы серии "История игрушек".

Скандинавская группа Aqua стала известной в 1997 году благодаря своей песне Barbie Girl, которая содержала слова: "Life in plastic, it's fantastic".

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