Британский "Оскар": объявлены номинанты на премию BAFTA

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Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на ежегодную премию BAFTA.

Нынешний лидер по количеству номинаций - лента Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Она претендует на победу сразу в 12 категориях.

Вслед за "Фавориткой" идут фильмы "Богемская рапсодия", "Звезда родилась", "Рома" (или "Рим") и "Первый человек". У всех по 7 номинаций. На победу в шести номинациях претендует лента "Власть", в пяти - "Черный куклуксклановец".

Полный список номинантов в категории "Лучший фильм" выглядит так:

"Черный куклуксклановец"

"Фаворитка"

"Зеленая книга"

"Рома"

"Рождение звезды"

Премией BAFTA ежегодно также отдельно отмечают лучшие британские фильмы года. На этот раз за победу будут соревноваться ленты "Тебя никогда здесь не было", "Богемская рапсодия", "Маккуин", "Стэн и Олли", "Фаворитка" и "Зверь".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Брэдли Купер в этом году претендует на премию BAFTA сразу в двух номинациях: как лучший актер и как лучший режиссер

На звание "Лучшего режиссера" в этом году будут претендовать Спайк Ли ( "Черный куклуксклановец"), Павел Павликовски ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома") и Брэдли Купер ("Рождение звезды" ).

За победу в категории "Лучший актер" будут соревноваться:

Брэдли Купер ("Рождение звезды")

Кристиан Бейл ("Власть")

Рами Малек ("Богемская рапсодия")

Стив Куган ("Стэн и Олли»)

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" - нынешний лидер BAFTA по количеству номинаций

Список номинантов в категории "Лучшая актриса" выглядит так:

Гленн Клоуз ("Жена")

Леди Гага ("Рождение звезды")

Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?»)

Оливия Колман ("Фаворитка")

Виола Дэвис ("Жена")

Имена победителей станут известны во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 10 февраля в Лондоне.

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