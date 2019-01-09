Британский "Оскар": объявлены номинанты на премию BAFTA

  • 9 января 2019
BAFTA Копірайт зображення Getty Images

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на ежегодную премию BAFTA.

Нынешний лидер по количеству номинаций - лента Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Она претендует на победу сразу в 12 категориях.

Вслед за "Фавориткой" идут фильмы "Богемская рапсодия", "Звезда родилась", "Рома" (или "Рим") и "Первый человек". У всех по 7 номинаций. На победу в шести номинациях претендует лента "Власть", в пяти - "Черный куклуксклановец".

Полный список номинантов в категории "Лучший фильм" выглядит так:

  • "Черный куклуксклановец"
  • "Фаворитка"
  • "Зеленая книга"
  • "Рома"
  • "Рождение звезды"

Премией BAFTA ежегодно также отдельно отмечают лучшие британские фильмы года. На этот раз за победу будут соревноваться ленты "Тебя никогда здесь не было", "Богемская рапсодия", "Маккуин", "Стэн и Олли", "Фаворитка" и "Зверь".

Копірайт зображення Getty Images
Image caption Брэдли Купер в этом году претендует на премию BAFTA сразу в двух номинациях: как лучший актер и как лучший режиссер

На звание "Лучшего режиссера" в этом году будут претендовать Спайк Ли ( "Черный куклуксклановец"), Павел Павликовски ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома") и Брэдли Купер ("Рождение звезды" ).

За победу в категории "Лучший актер" будут соревноваться:

  • Брэдли Купер ("Рождение звезды")
  • Кристиан Бейл ("Власть")
  • Рами Малек ("Богемская рапсодия")
  • Стив Куган ("Стэн и Олли»)
  • Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")
Копірайт зображення Getty Images
Image caption Фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" - нынешний лидер BAFTA по количеству номинаций

Список номинантов в категории "Лучшая актриса" выглядит так:

  • Гленн Клоуз ("Жена")
  • Леди Гага ("Рождение звезды")
  • Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?»)
  • Оливия Колман ("Фаворитка")
  • Виола Дэвис ("Жена")

Имена победителей станут известны во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 10 февраля в Лондоне.

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