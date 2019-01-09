Британский "Оскар": объявлены номинанты на премию BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на ежегодную премию BAFTA.
Нынешний лидер по количеству номинаций - лента Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Она претендует на победу сразу в 12 категориях.
Вслед за "Фавориткой" идут фильмы "Богемская рапсодия", "Звезда родилась", "Рома" (или "Рим") и "Первый человек". У всех по 7 номинаций. На победу в шести номинациях претендует лента "Власть", в пяти - "Черный куклуксклановец".
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Полный список номинантов в категории "Лучший фильм" выглядит так:
- "Черный куклуксклановец"
- "Фаворитка"
- "Зеленая книга"
- "Рома"
- "Рождение звезды"
Премией BAFTA ежегодно также отдельно отмечают лучшие британские фильмы года. На этот раз за победу будут соревноваться ленты "Тебя никогда здесь не было", "Богемская рапсодия", "Маккуин", "Стэн и Олли", "Фаворитка" и "Зверь".
На звание "Лучшего режиссера" в этом году будут претендовать Спайк Ли ( "Черный куклуксклановец"), Павел Павликовски ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома") и Брэдли Купер ("Рождение звезды" ).
За победу в категории "Лучший актер" будут соревноваться:
- Брэдли Купер ("Рождение звезды")
- Кристиан Бейл ("Власть")
- Рами Малек ("Богемская рапсодия")
- Стив Куган ("Стэн и Олли»)
- Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")
Список номинантов в категории "Лучшая актриса" выглядит так:
- Гленн Клоуз ("Жена")
- Леди Гага ("Рождение звезды")
- Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?»)
- Оливия Колман ("Фаворитка")
- Виола Дэвис ("Жена")
Имена победителей станут известны во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 10 февраля в Лондоне.
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