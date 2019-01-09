Томос "доподписали" в Стамбуле. Теперь его окончательно вернут в Украину

Копірайт зображення Facebook/Nathanael Symeonides

Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены священного синода Вселенского патриархата в Стамбуле в среду, 9 января.

Об этом написал на своей странице в Facebook член синода, митрополит Чикаго Нафанаил Симеонидис.

"Сегодняшняя сессия Святого и Священного Синода Вселенского патриархата была исключительной. Наряду с его святостью иерархи подписали томос об автокефалии для Автокефальной церкви Украины", - написал член синода.

Текст томоса торжественно подписал 5 января Вселенский патриарх Варфоломей, а 6 января его вручили предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Поскольку тубус с документом привезли в Константинополь только за несколько дней до вручения, то члены синода не успели скрепить его своими подписями.

Действие документа

Как пояснили ВВС в Константинополе, все необходимые подписи членов синода есть на решении Синода об утверждении томоса автокефалии ПЦУ. Большинство членов поставили свои подписи под ним еще 29 ноября.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теперь томос вернут в Киев

Томос официально утвержден и действует, а после подписания патриархом Варфоломеем и вручения 6 января все процедуры уже официально завершены, уверяют в Константинополе. Митрополиту Епифанию уже даже вручили посох и символическую бутылочку мира.

Подписание всеми членами синода - чисто технический шаг, и на силу томоса как акта предоставления автокефалии это никак не влияет, говорят в Константинополе.

Томос могли бы вручить 6 января и оставить его на несколько дней в Константинополе, чтобы доподписать 9 января. Но на Рождество Украина просила отвезти документ на два дня в Киев.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Патриарх Варфоломей вручил томос митрополиту Епифанию в Стамбуле 6 января

Планировалось, что 9 января на подписание документа членам синода понадобится несколько часов, после чего документ сразу должны вернуть в Украину.

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