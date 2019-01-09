Томос "доподписали" в Стамбуле. Теперь его окончательно вернут в Украину
Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены священного синода Вселенского патриархата в Стамбуле в среду, 9 января.
Об этом написал на своей странице в Facebook член синода, митрополит Чикаго Нафанаил Симеонидис.
"Сегодняшняя сессия Святого и Священного Синода Вселенского патриархата была исключительной. Наряду с его святостью иерархи подписали томос об автокефалии для Автокефальной церкви Украины", - написал член синода.
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Текст томоса торжественно подписал 5 января Вселенский патриарх Варфоломей, а 6 января его вручили предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
Поскольку тубус с документом привезли в Константинополь только за несколько дней до вручения, то члены синода не успели скрепить его своими подписями.
Действие документа
Как пояснили ВВС в Константинополе, все необходимые подписи членов синода есть на решении Синода об утверждении томоса автокефалии ПЦУ. Большинство членов поставили свои подписи под ним еще 29 ноября.
Томос официально утвержден и действует, а после подписания патриархом Варфоломеем и вручения 6 января все процедуры уже официально завершены, уверяют в Константинополе. Митрополиту Епифанию уже даже вручили посох и символическую бутылочку мира.
Подписание всеми членами синода - чисто технический шаг, и на силу томоса как акта предоставления автокефалии это никак не влияет, говорят в Константинополе.
Томос могли бы вручить 6 января и оставить его на несколько дней в Константинополе, чтобы доподписать 9 января. Но на Рождество Украина просила отвезти документ на два дня в Киев.
Планировалось, что 9 января на подписание документа членам синода понадобится несколько часов, после чего документ сразу должны вернуть в Украину.