Могут ли здоровые актеры успешно играть людей с инвалидностью?

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Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон защитил свое право играть героев с инвалидностью. Критики считают, что такие роли должны получать актеры, которые сами имеют инвалидность.

Лента "The Upside" ("1+1: Голливудская история") является американским римейком французского фильма "1+1" ("Неприкасаемые") и рассказывает о дружбе парализованного миллиардера, передвигающегося на инвалидной коляске, и бывшего преступника, которого он нанимает на работу.

Роль миллиардера в ленте и сыграл Крэнстон.

Однако такой выбор исполнителя главной роли устроил не всех: в последнее время в Голливуде все чаще возникают споры о том, могут ли здоровые актеры играть людей с инвалидностью.

Ранее по тем же причинам недовольство у части публики вызвали Джейк Джилленхол и Дуэйн Джонсон. Первый сыграл жертву терактов в Бостоне, из-за взрыва потерявшую обе ноги, второй - бывшего агента ФБР, который потерял ногу во время спецоперации.

Критики считают, что такие роли должны доставаться именно людям с инвалидностью.

Похожие споры возникают относительно того, должны ли гетеросексуальные актеры играть трансгендеров и гомосексуалов, а белые актеры - героев, которые ассоциируются с представителями других рас.

Копірайт зображення VALERIE MACON Image caption Летом Скарлетт Йоханссон пришлось отказаться от роли из-за критики со стороны ЛГБТ-сообщества

Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон и Джек Уайтхолл - лишь некоторые из тех, кто попал под шквал критики из-за подобных конфликтов.

В 2016 году Йоханссон раскритиковали за роль в фильме "Призрак в броне": лента снята по мотивам одноименной японской манги, и многих возмутило, что главного персонажа будет играть белая актриса. Авторов фильма тогда обвинили в "отбеливании" героев японских комиксов.

Летом прошлого года из-за недовольства ЛГБТ-сообщества Йоханссон даже пришлось отказаться от роли в фильме о криминальном авторитете Данте Джилле, который родился женщиной, но всю жизнь одевался как мужчина и жил под мужским именем.

"Я глубоко уважаю и люблю транс-сообщество, а также благодарна, что дискуссия об инклюзивности в Голливуде продолжается ... Я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен исполнять актер-трансгендер", - говорилось в заявлении Йоханссон.

Брайан Крэнстон же в этой дискуссии занял другую позицию.

Копірайт зображення STX Entertainment Image caption Вместе с Крэнстоном в фильме "The Upside" снялся комик Кевин Харт

"Нас, актеров, просят играть других людей", - заявил Крэнстон.

"Если я гетеросексуал, старшего возраста и состоятельный - это значит, что я не могу сыграть кого-то не такого богатого? Или не могу сыграть гомосексуала?", - недоумевает актер.

"Я не знаю, как здесь провести разграничение. Не знаю, где проходит эта линия", - говорит Крэнстон.

При этом он добавил, что эту тему все же стоит обсуждать, и согласился с тем, что у людей с инвалидностью должно быть больше возможностей, чем сегодня.

Крэнстона поддержал британский актер Бен Уишоу, который несколько дней назад выиграл "Золотой глобус" за роль в сериале "Очень английский скандал".

"Я действительно верю в то, что актеры могут перевоплощаться и играть кого угодно, - говорит Уишоу, который является открытым геем.

"С другой стороны, думаю, все же должно быть больше равенства. Я хотел бы видеть больше актеров-гомосексуалов, которые играют гетеросексуальных героев", - добавил Уишоу.

Лента "The Upside", в которой кроме Крэнстон сыграли Кевин Харт и Николь Кидман - это уже второй римейк французского фильма "1+1" (еще один в 2016 году сняли в Аргентине). Премьера в США и Великобритании запланирована на 11 января.

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