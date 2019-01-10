От холода в Украине погибли более 60 человек. Как уберечься от переохлаждения?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий

В Украине от переохлаждения погибли 64 человека, еще более тысячи пострадали от обморожений и переохлаждения, сообщает Министерство здравоохранения.

За период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года за помощью к врачам обратились 1037 человек, пострадавших от переохлаждения и обморожений, из них 955 человек госпитализированы.

Больше всего пострадавших в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской (69) областях.

В этот период "в результате общего переохлаждения (холодовой травмы)" умерли 64 человека.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие дни.

10 января в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели; в Одесской, Николаевской, Херсонской областях - снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области сильный снег.

11 января в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с.

В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в южных областях преимущественно дождь.

Как уберечься от холода

Минздрав также дает рекомендации, как избежать переохлаждения и обморожения:

• Носите многослойную одежду, нетесную обувь, перчатки, шапку, шарф, поднимайте воротник. Так вы защитите открытые участки кожи от холода.

• Двигайте руками, пальцами ног. Это усилит кровообращение. В то же время, следует избегать переутомления: когда вы устали, вы теряете тепло быстрее.

• Каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

• Не прикасайтесь к металлу незащищенными участками тела.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Минздрав советует носить многослойную одежду, а открытые участки кожи защищать перчатками, шарфом, шапкой и поднятым воротником

Не носите тяжелые грузы. Тяжелая ноша может передавить сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение.

Не выходите из дома голодными, а если замерзли - съешьте что-то и пейте достаточно жидкости, желательно горячей или теплой.

Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов, увеличивает вероятность негативного воздействия холода.

Не употребляйте алкоголь - ощущение тепла от алкоголя обманчиво. Тело быстро теряет тепло после употребления алкоголя.

Следите за прогнозом погоды.

Избегайте путешествий на дальние расстояния.

Заботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон всегда был заряжен.

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