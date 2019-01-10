Волосатый январь: почему женщины выкладывают в Instagram фото своих подмышек
В социальных сетях развернули кампанию Januhairy ("Волосатый январь"), призывающую женщин не удалять волосы на теле.
Участники акции хотят, чтобы женщины "любили и принимали" свои волосы на теле, а заодно собрали деньги на благотворительность.
21-летняя основательница акции Лаура Джексон рассказала, что кампания получила "большую огласку", и в ней приняли участие женщины со всего мира.
Студентка Эксетерского университета заявила, что идея флэш-моба пришла ей в голову, когда она отращивала волосы на собственном теле для перфоманса.
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"Хотя я чувствовала себя свободной и более уверенной в себе, некоторые люди вокруг меня не понимали и не соглашались с тем, что я не брилась", - рассказала студентка третьего курса.
"Я поняла, что нам нужно сделать еще много для того, чтобы мы могли принимать друг друга полностью и по-настоящему", - заявила девушка.
Джексон надеется собрать тысячу фунтов для благотворительной организации Body Gossip, которая учит молодежь правильно воспринимать собственное тело.
Она запустила флеш-моб в прошлом месяце, и за это время в нем приняли участие женщины из Великобритании, США, Канады, Германии, России и Испании. Все они выложили в Instagram фото волос на собственном теле под хэштегом Januhairy.
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Моду на удаление волос они называют навязанной и призывают бороться с ней.
Девушки рассказывают, что стали получать угрозы после того, как решились отказаться от эпиляции.
Но в целом призывают положительно относиться к собственному телу.
А также чувствовать себя красивыми независимо от наличия волос.
К акции присоединились и мужчины. Одни пишут, что таким образом решили поддержать женщин.
"Поддерживаю своих сестер в кампании Januhairy: вы можете быть сексуальными, даже если у вас есть волосы", - пишет пользователь Instagram Geocomedy.
Другие призывают женщин чувствовать себя комфортно независимо от количества волос на теле.
"Я с вами. Я люблю волосы. Мне не важно, на какой части тела они у вас есть, если вы счастливы и чувствуете себя комфортно", - пишет мужчина под ником Franklinsamuel2.
Среди тех, кто принял участие в кампании Januhairy, - студентки Эксетерского университета Индия Хоуленд, Лила Бошет и Ройсин Маккей-Хайн.
"Я думаю, что волосы на теле - это одна из тех вещей, из-за которой женщины никогда не должны чувствовать себя хуже", - говорит 22-летняя Индия Хоуленд из Лимингтона, Хэмпшир.
21-летняя Лила Бошет из Лагуна-Бич, штат Калифорния, рассказала, что с нетерпением ждала участия во флеш-мобе.
"Я ожидаю, что это будет нелегко, что будут моменты, когда я буду чувствовать себя неудобно, но мне интересно, куда меня приведет эта акция", - сказала студентка третьего курса.
21-летняя Ройсин Маккей-Хайн из Фовея, Корнуолл, рассказала, что очень нервничала из-за участия в кампании.
"Я почти отказалась от участия, потому что очень переживала из-за того, что привлеку к себе много негативного внимания", - рассказала студентка второго курса английской литературы и драмы.
"Это не гневная кампания для людей, которые не видят, что волосы на теле - это нормально", - объясняет основательница акции Лаура Джексон.
"Это кампания по расширению прав и возможностей, которая имеет цель помочь всем понять больше о себе и других", - считает Джексон.
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