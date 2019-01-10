Волосатый январь: почему женщины выкладывают в Instagram фото своих подмышек

Копірайт зображення LAURA JACKSON Image caption Студентка Эксетерского университета Лаура Джексон хочет, чтобы женщины "любили и принимали" свои волосы на теле

В социальных сетях развернули кампанию Januhairy ("Волосатый январь"), призывающую женщин не удалять волосы на теле.

Участники акции хотят, чтобы женщины "любили и принимали" свои волосы на теле, а заодно собрали деньги на благотворительность.

21-летняя основательница акции Лаура Джексон рассказала, что кампания получила "большую огласку", и в ней приняли участие женщины со всего мира.

Студентка Эксетерского университета заявила, что идея флэш-моба пришла ей в голову, когда она отращивала волосы на собственном теле для перфоманса.

"Хотя я чувствовала себя свободной и более уверенной в себе, некоторые люди вокруг меня не понимали и не соглашались с тем, что я не брилась", - рассказала студентка третьего курса.

"Я поняла, что нам нужно сделать еще много для того, чтобы мы могли принимать друг друга полностью и по-настоящему", - заявила девушка.

Копірайт зображення JANUHAIRY CAMPAIGN Image caption Участники акции растят волосы, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Body Gossip, которая учит молодежь правильно воспринимать собственное тело

Джексон надеется собрать тысячу фунтов для благотворительной организации Body Gossip, которая учит молодежь правильно воспринимать собственное тело.

Она запустила флеш-моб в прошлом месяце, и за это время в нем приняли участие женщины из Великобритании, США, Канады, Германии, России и Испании. Все они выложили в Instagram фото волос на собственном теле под хэштегом Januhairy.

Моду на удаление волос они называют навязанной и призывают бороться с ней.

Девушки рассказывают, что стали получать угрозы после того, как решились отказаться от эпиляции.

Но в целом призывают положительно относиться к собственному телу.

А также чувствовать себя красивыми независимо от наличия волос.

К акции присоединились и мужчины. Одни пишут, что таким образом решили поддержать женщин.

"Поддерживаю своих сестер в кампании Januhairy: вы можете быть сексуальными, даже если у вас есть волосы", - пишет пользователь Instagram Geocomedy.

Другие призывают женщин чувствовать себя комфортно независимо от количества волос на теле.

"Я с вами. Я люблю волосы. Мне не важно, на какой части тела они у вас есть, если вы счастливы и чувствуете себя комфортно", - пишет мужчина под ником Franklinsamuel2.

Среди тех, кто принял участие в кампании Januhairy, - студентки Эксетерского университета Индия Хоуленд, Лила Бошет и Ройсин Маккей-Хайн.

"Я думаю, что волосы на теле - это одна из тех вещей, из-за которой женщины никогда не должны чувствовать себя хуже", - говорит 22-летняя Индия Хоуленд из Лимингтона, Хэмпшир.

Image caption Среди тех, кто принял участие в программе Januhairy, - студентки Эксетерского университета Индия Хоуленд, Лила Бошет и Ройсин Маккей-Хайн

21-летняя Лила Бошет из Лагуна-Бич, штат Калифорния, рассказала, что с нетерпением ждала участия во флеш-мобе.

"Я ожидаю, что это будет нелегко, что будут моменты, когда я буду чувствовать себя неудобно, но мне интересно, куда меня приведет эта акция", - сказала студентка третьего курса.

21-летняя Ройсин Маккей-Хайн из Фовея, Корнуолл, рассказала, что очень нервничала из-за участия в кампании.

"Я почти отказалась от участия, потому что очень переживала из-за того, что привлеку к себе много негативного внимания", - рассказала студентка второго курса английской литературы и драмы.

"Это не гневная кампания для людей, которые не видят, что волосы на теле - это нормально", - объясняет основательница акции Лаура Джексон.

"Это кампания по расширению прав и возможностей, которая имеет цель помочь всем понять больше о себе и других", - считает Джексон.

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