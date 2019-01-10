"Бай-бай": Трамп покинул переговоры с демократами по "шатдауну"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп сказал, что разговор с двумя высокопоставленными представителями Демократической партии оказался пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с руководством Демократической партии после того, как они снова отказались поддержать проект строительства стены на границе с Мексикой. Договориться о прекращении "шатдауна" сторонам не удалось.

С 22 декабря в США продолжается так называемый "шатдаун" - частичное прекращение работы правительственных структур.

Причиной стал отказ демократов предусмотреть 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой в ​​бюджете.

Нынешний "шатдаун" может стать самым долгим в истории США.

Правительство лишилось финансирования из-за того, что сенат отказывается одобрить новый бюджет, предполагающий в том числе выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. Трамп отказывается подписывать бюджет без этой статьи расходов.

Президент пригласил демократов на очередную встречу для переговоров в своем телеобращении накануне.

Он призвал их поддержать строительство металлического барьера на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в ответ призвали Трампа сначала прекратить шатдаун, а потом начинать дебаты по строительству стены.

Переговоры в среду, как и предыдущие, закончились неудачей.

Трамп написал в Twitter, что ушел со встречи, поскольку это, по его мнению, "пустая трата времени".

"Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро открою всё [правительство], поддержат ли они безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "нет", я ответил "пока-пока", ничего другое не сработает", - написал президент.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2019 г.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер на выходе из Белого дома подтвердил журналистам, что Трамп покинул встречу, узнав, что финансирование стены демократы не одобрят.

"Он просто встал и сказал: в таком случае нам нечего обсуждать", - рассказал сенатор.

"Мы снова увидели вспышку гнева из-за того, что он не смог добиться своего".

Шумер добавил, что уходя из ситуационной комнаты, где проходило совещание, Трамп якобы хлопнул по столу, однако вице-президент Майк Пенс заявил в свою очередь, что ничего подобного не было.

Копірайт зображення AFP Image caption В своем телеобращении Трамп сказал, что на границе сложилась кризисная ситуация

"Президент вошел в комнату и раздал леденцы собравшимся, - сказал Пенс. - Не помню, чтобы он хоть раз повысил голос или хлопнул рукой".

Вице-президент добавил, что его разочаровала неготовность демократов вести переговоры.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти заявил, что поведение демократов привело его в замешательство.

Согласно свежему опросу общественного мнения, чуть более половины (51%) американцев возлагают ответственность за шатдаун на Трампа.

Копірайт зображення AFP Image caption Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали слова Трампа об угрозе с южной стороны границы фейком

При этом среди сторонников республиканцев 77% поддерживают требование президента выделить финансирование на строительство стены.

Самый долгий "шатдаун" Трампа

Из-за шатдауна финансирования лишились 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института, а в неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.

Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа и самый длинный.

Он продолжается уже 19 дней и может стать самым долгим в истории страны, побив рекорд "шатдауна" 1995-1996 годов в 21 день.

Копірайт зображення Mario Tama Image caption Трамп хочет, чтобы парламент выделил на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 млрд долларов

В конце прошлой недели после безрезультатных переговоров с высокопоставленными представителями Демократической партии Трамп заявил, что готов к шатдауну на месяцы и годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены. Демократы же ответили, что на стену не выделят ни цента.

По итогам выборов, прошедших в ноябре, сейчас в Палате представителей года большинство у Демпартии. Сенат контролируют республиканцы, но без демократов Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета.

Сенаторы-демократы уже приняли решение блокировать рассмотрение любых законодательных инициатив, не связанных с принятием бюджета и прекращением "шатдауна".

Ранее Трамп не исключал введения в стране чрезвычайного положения с целью финансирования стены. Это позволило бы ему построить заграждение силами военных, не получая одобрения конгресса.

Однако в этом случае строительство стены оплачивалось бы из средств минобороны, а объем его финансирования и распределение средств по разным статьям также определяет конгресс.

Таким образом, сенаторы и члены Палаты представителей могли бы принять меры в ответ на действия президента.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мигранты, пришедшие пешком из Гондураса, пытаются преодолеть пограничные заграждения в районе Тихуаны, Мексика

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