В Украину вернулся моряк, которого хотели повесить в Иране

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В Украину вернулся моряк Андрей Новичков, которого в Иране обвинили в убийстве матроса.

По информации дипломатов, украинец вернулся 10 января благодаря длительной и непростой работе целой команды.

Его обменяли на гражданина Ирана, которого в Украине обвинили в шпионаже.

"Уникальность случая с освобождением Андрея состоит в том, что речь шла не об освобождении украинского гражданина, который был признан виновным, получил срок заключения... Нет! Фактически нам удалось освободить Андрея таким образом, что де-юре он признан невиновным", - сообщает посольство Украины в Иране.

Сам освобожденный моряк опровергает обвинения иранской стороны в свой адрес.

Сейчас Андрей едет в Одессу, где его ждет бабушка.

Копірайт зображення Посольство Украины в Иране/Facebook Image caption Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк сопровождал украинского моряка в иранский аэропорт Имама Хомейни

Об освобождении Новичкова 8 января сообщил президент Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что переговоры с иранской стороной по этому поводу продолжались почти год.

Skip Twitter post by @PavloKlimkin Різдвяна пора принесла добру звістку 82-річній О.Вірановській: надія і зміст її життя, її онук 🇺🇦моряк Андрій Новічков вільний і повертається до України з Ірану.Незабаром вони зможуть обійнятися вдома. Задля цього ми всі працювали майже рік - задля свободи і возз‘єднання родини — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 января 2019 г.

По данным СМИ, одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел вблизи Шанхая.

На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, тот ему грубил, пытался ударить, а после - выпрыгнул за борт. Тогда судно остановили, начали поиски, однако матроса так и не нашли.

В феврале 2017 года Новичкова силой вывели на берег в Иране и доставили в полицию, где от него требовали признания об убийстве матроса. С тех пор Новичков находился за решеткой.

Осенью 2017 года моряк объявил голодовку, а на 11-й день его освободили из-под стражи под личное обязательство консула, запретив покидать Иран до конца расследования.

За долгий период следствия дело переквалифицировали из убийства по неосторожности в умышленное убийство. Украинцу угрожала смертная казнь через повешение.

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