Копірайт зображення Lora DiCarlo Image caption Робот-массажер Ose запретили демонстрировать на CES

Секс-игрушку для женщин запретили экспонировать в рамках технологической конференции CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе, США, после того как наградили за инновационность.

Компания-производитель Lora DiCarlo заявила, что их пригласили на выставку CES, чтобы представить там роботизированный вибратор Ose, но запретили участвовать после того, как устройство выиграло награду за инновации.

Организатор CES Ассоциация потребительских технологий заявила, что ошибочно включила устройство в список экспозиции и имеет право отозвать любое аморальное или непристойное устройство в любое время.

Исполнительный директор Lora DiCarlo Лора Хаддок сказала, что CES и Ассоциация потребительских технологий имеют историю гендерных предубеждений.

В комментарии изданию The Next Web представитель Ассоциации сказал: "Продукт не вписывается ни в одну из имеющихся категорий товаров и не должен был экспонироваться вообще.

Мы извинились перед компанией за нашу ошибку".

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Компанию пригласили на выставку, но потом запретили экспонировать свой товар, назвав приглашение ошибкой

На сайте компании-производителя Лора Хаддок приводит несколько примеров других продуктов, ориентированных на женщин, вошедших в категорию, в которой вибратор одержал победу.

"Два робота-пылесоса, один робот-скейтборд, четыре детских игрушки, один робот-шопинг компаньон - кажется, что все женские интересы удовлетворены, не так ли?".

"Ose, безусловно, подпадает под категорию робототехники и дронов - судьи-эксперты Ассоциации с этим согласились".

Продукт разработан в партнерстве с лабораторией робототехники в государственном университете штата Орегон. Он имел восемь патентов за "робототехнику, биомимикрию и инженерные решения", сказала Лора Хаддок.

"Мы твердо верим, что женщины, гендерквир, люди неопределенного пола и люди ЛГБТ должны громко претендовать на наше пространство в сфере наслаждений и технологий", - сказала она.

Хаддок сказала, что в CES существует двойственность стандартов, когда речь идет о продуктах сексуального здоровья для мужчин и женщин.

"Мужской сексуальности разрешается быть явной, когда настоящего секс-робота в форме женщины с нереалистичными пропорциями и VR-порно экспонируют на почетном месте вдоль прохода", - сказала она.

Продукция, на которую она ссылается, - это секс-робот RealDoll Harmony, который дебютировал на прошлогоднем мероприятии, и комната, демонстрирующая порно в виртуальной реальности (VR) не в рамках основной экспозиции в 2017 году.

Сообщалось, что комнату с VR-порно посетили более 1000 раз в первый день открытия.

В этом году неофициальный автобус доставляет людей от места проведения конференции к легальному публичному дому для просмотра секс-видео, управляемого динамиком Amazon Echo.

Skip Twitter post by @sm *because it's a sex toy FOR WOMEN



CES is literally one big sex toy for men and that's always been ok https://t.co/kqMzpK3HV9 — Sara Mauskopf (@sm) 8 января 2019 г.

Пользователи Twitter отреагировали на решение, используя хэштег #CESGenderBias.

"Почему CES чувствует угрозу со стороны уверенных в себе женщин и продуктов, которые их наделяют этой уверенностью?", - написала одна пользовательница.

"CES - это буквально одна большая секс-игрушка для мужчин, и это нормально воспринималось", - сказала другая.

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