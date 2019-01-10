Стало известно, когда украинцы будут отдыхать в 2019 году

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Кабинет министров Украины в четверг одобрил график переноса рабочих дней в 2019 году.

Согласно проекту решения, имеющегося в распоряжении BBC News Украина, правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести некоторые рабочие дни этого года из-за праздников.

В 2019 году правительство рекомендует перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая.

Таким образом, украинцы будут иметь пять выходных дней подряд - 27-29 апреля по случаю Пасхи и 30 апреля - 1 мая - ко Дню труда.

А по случаю Нового года - четыре дня подряд.

Правительство рекомендует перенести рабочие дни - понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря - на субботу 21 и 28 декабря.

В пояснительной записке к решению говорится, что работа "в смежные с праздничными рабочие дни, как правило, малоэффективна и не способствует рациональному использованию рабочего времени", а иногда может привести и к травмам.

Когда же будем отдыхать?

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Итак, в 2019 году украинцы будут иметь несколько праздничных периодов:

Три дня на Международный женский день (8-10 марта)

Пять дней на Пасху, которая плавно перейдет в майские праздники (27-29 апреля, 30 апреля - 1 мая)

Один день ко Дню Победы (9 мая)

Три дня на Троицу (15-17 июня)

Три дня на День Конституции (28-30 июня)

Три дня на День независимости (24-26 августа)

Три дня на День защитника Украины (12-14 октября)

Один день на Рождество по западному календарю (25 декабря)

Четыре дня на Новый год (29 декабря - 1 января)

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