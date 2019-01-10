Пропавший в Карпатах турист: шансы на спасение остаются

Копірайт зображення Alamy Image caption Лыжник из Киева исчез в горах еще 6 января

Пропавший в Карпатах лыжник имеет навыки выживания в экстремальных условиях, поэтому даже на пятые сутки после исчезновения шансы найти его живым остаются. Об этом рассказали BBC News Украина в Закарпатском управлении ГСЧС.

Сейчас мужчину ищут с привлечением вертолета.

"У лыжников яркие костюмы, поэтому заметить его с воздуха вполне возможно", - рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Закарпатье Наталья Батыр.

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье

По ее словам, в четверг, 10 января, погода в Карпатах улучшилась, что позволило спасателям использовать вертолет Ми-8. До этого несколько дней в горах были сильные метели и туман.

А на земле искать пропавшего помогают волонтеры.

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье Image caption После того, как стало известно, что пропавший все еще жив, 9 января к поискам присоединились волонтеры

Кроме того, к поискам планируется привлечь и собак.

"Хотя им трудно искать зимой, но ГСЧС использует все возможности для того, чтобы найти мужчину", - отметила Наталья Батыр.

Также в районе поисков присутствовали его родные, которые рассказали, что он с детства изучал способы выживания в экстремальных условиях и имеет хорошую физическую форму.

Исчезновение и звонок

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье Image caption Несколько дней в Карпатах был сильный мороз, метели и туман

Пропавшего зовут Игорь, он 1984 года рождения и приехал из Киева.

По данным СМИ, он тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта.

6 января он катался на лыжах у горы Гимба, заблудился и разделился с другом.

Товарища спасатели нашли живым на следующий день.

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье Image caption Поисковая операция не прекращается уже пятые сутки. Родные верят, что Игоря найдут живым

9 января Игорь смог позвонить товарищу и сообщил, что находится у неизвестной ему горной реки. После чего звонок прервался.

Спасатели смогли запеленговать звонок и обыскали район, из которого он был сделан.

"Были большие надежды на то, что мужчину найдут у реки Оса, однако они не оправдались", - Наталья Батыр.

Ночь поисков не принесла результатов.

Сейчас поиски продолжаются уже пятые сутки.

"Поиски не прекратятся, пока мы не найдем его или, в худшем случае, тело", - заверили в ГСЧС.

В то же время там отмечают, что шансы найти мужчину живым все еще остаются достаточно высокими.

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье

"Если он смог четверо суток продержаться в горах, то это значит, что он умеет выживать. Будем надеяться, что мужчина нашел какой-то приют, развел костер и собирается с силами", - подытожила Наталья Батыр.

6 января в Карпатах заблудились сразу пятеро туристов.

Троих из них в итоге нашли живыми спасатели, еще один пропавший погиб.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram