Пропавший в Карпатах турист: шансы на спасение остаются
Пропавший в Карпатах лыжник имеет навыки выживания в экстремальных условиях, поэтому даже на пятые сутки после исчезновения шансы найти его живым остаются. Об этом рассказали BBC News Украина в Закарпатском управлении ГСЧС.
Сейчас мужчину ищут с привлечением вертолета.
"У лыжников яркие костюмы, поэтому заметить его с воздуха вполне возможно", - рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Закарпатье Наталья Батыр.
По ее словам, в четверг, 10 января, погода в Карпатах улучшилась, что позволило спасателям использовать вертолет Ми-8. До этого несколько дней в горах были сильные метели и туман.
А на земле искать пропавшего помогают волонтеры.
Кроме того, к поискам планируется привлечь и собак.
"Хотя им трудно искать зимой, но ГСЧС использует все возможности для того, чтобы найти мужчину", - отметила Наталья Батыр.
Также в районе поисков присутствовали его родные, которые рассказали, что он с детства изучал способы выживания в экстремальных условиях и имеет хорошую физическую форму.
Исчезновение и звонок
Пропавшего зовут Игорь, он 1984 года рождения и приехал из Киева.
По данным СМИ, он тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта.
6 января он катался на лыжах у горы Гимба, заблудился и разделился с другом.
Товарища спасатели нашли живым на следующий день.
9 января Игорь смог позвонить товарищу и сообщил, что находится у неизвестной ему горной реки. После чего звонок прервался.
Спасатели смогли запеленговать звонок и обыскали район, из которого он был сделан.
"Были большие надежды на то, что мужчину найдут у реки Оса, однако они не оправдались", - Наталья Батыр.
Ночь поисков не принесла результатов.
Сейчас поиски продолжаются уже пятые сутки.
"Поиски не прекратятся, пока мы не найдем его или, в худшем случае, тело", - заверили в ГСЧС.
В то же время там отмечают, что шансы найти мужчину живым все еще остаются достаточно высокими.
"Если он смог четверо суток продержаться в горах, то это значит, что он умеет выживать. Будем надеяться, что мужчина нашел какой-то приют, развел костер и собирается с силами", - подытожила Наталья Батыр.
6 января в Карпатах заблудились сразу пятеро туристов.
Троих из них в итоге нашли живыми спасатели, еще один пропавший погиб.