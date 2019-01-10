В Канаде тюлени вызвали хаос в прибрежном городке

Копірайт зображення MARYSTOWN RCMP Image caption Более 40 тюленей застряли в городе на севере острова Ньюфаундленд

Десятки тюленей застряли в канадском городе, блокируя движение транспорта и подходы к домам и предприятиям.

В Роддиктон-Байд-Арм на Ньюфаундленде два животных погибли от травм после того, как их сбил автомобиль.

Есть опасения, что другие животные могут умереть от голода.

Канадские законы запрещают людям вмешиваться в жизнь таких морских млекопитающих, как тюлени.

Они застряли на суше после того, как воды залива на прошлой неделе внезапно замерзли.

Эксперты утверждают, что скорость, с которой залив замерзал, могла дезориентировать животных и заставить их двигаться вглубь в направлении суши, вместо открытых вод океана.

На изображениях, размещенных в социальных сетях, видны тюлени на дорогах и пляжах города.

"Такое впечатление, что у нас тут потоп", - сказала CBC News мэр города Шейла Фитцджеральд.

"Тюлени на дорогах, тюлени на подъездах к домам, во дворах, на стоянках, возле дверей, предприятий".

Местные жители обеспокоены, что животные погибнут от голода, если службы защиты дикой природы не отвезут их к океану.

"На них трудно смотреть. Они давно не ели", - сказала мэр города.

"Они находятся в четырех или пяти милях от океана, наверное, голодают", - написал в Twitter один из свидетелей.

Городской совет обратился за помощью к канадскому правительству и надеется, что чиновники Департамента рыбного хозяйства и океанов вмешаются в ситуацию и спасут животных.

Город находится на главном пути миграции тюленей, и люди там привыкли видеть этих животных.

Во вторник полиция заявила, что вернула одного тюленя в океан, но призвала граждан не приближаться к ним.

"(Они) могут казаться дружественными по своей природе, (но) очень опасно подходить или пытаться поймать этих животных без надлежащего оборудования", - говорится в сообщении в Facebook.

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